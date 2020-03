Aperçu du match: la Lazio défend son leadership contre l’Atalanta

Samedi prochain à 18h00, il aura lieu à Stade Gewiss le duel entre lui Atalanta et le Latium dans le match correspondant à la 27e journée de Serie A.

03/06/2020

Agir à 18h09

CET

SPORT.es

Il Atalanta vient avec des esprits renforcés pour la rencontre du vingt-septième jour après avoir remporté leurs deux derniers matchs 2-7 et 2-1, le premier contre le US Lecce à domicile et le deuxième contre AS Roma dans son stade Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans 14 des 25 matchs disputés jusqu’à présent, avec une série de 70 buts en faveur et 34 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Latium il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre Bologne dans son domaine et Gênes hors de son terrain, 2-0 et 2-3 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief du Atalanta. À ce jour, sur les 26 matches joués par Latium En Serie A, il a gagné dans 19 d’entre eux avec un bilan de 60 buts en faveur et 23 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Atalanta Il a réalisé un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls en 12 matchs à domicile, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Latium, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent Stade Gewiss. Aux sorties, le Latium Il a gagné huit fois, il a perdu deux fois et a tiré deux fois en 12 matchs, afin que le duel soit le plus proche possible entre les deux équipes.

Les deux rivaux avaient déjà vu leur visage dans le passé au stade Atalanta et le solde est de six défaites et sept nuls en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs sans perdre contre cet adversaire en Serie A. La dernière fois qu’ils ont affronté les deux équipes dans la compétition, c’était en octobre 2019 et le résultat a été un match nul (3-3).

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 14 points en faveur de Latium. Il Atalanta Il arrive au match avec 48 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 62 points et occupent la première position du tournoi.