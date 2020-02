Aperçu du match: la Lazio reçoit l’Inter

Dimanche prochain à 20h45 aura lieu au Olimpico Di Roma le duel entre lui Latium et le Inter dans le match qui correspond au 24e tour de Serie A.

15/02/2020

À 20:49

CET

Il Latium arrive avec enthousiasme au vingt-quatrième jour après avoir remporté la victoire en dehors de son domaine dans le Ennio Tardini 0-1 contre Parmeavec un peu de Felipe Caicedo. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 16 des 23 matchs disputés à ce jour avec 53 buts en faveur et 20 contre.

Côté visiteurs, le Inter il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre AC Milan comme local et Udinese loin de la maison, par 4-2 et 0-2 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Latium. À ce jour, sur les 23 matches joués par le Inter En Serie A, il a gagné dans 16 d’entre eux et a un bilan de 48 buts marqués contre 20 buts reçus.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Latium Il a un bilan de neuf victoires et trois nuls en 12 matchs joués dans son stade, des chiffres qui parlent assez bien de l’effectif de Simone Inzaghi Quand il joue à la maison. Aux sorties, le Inter Il a un bilan de neuf victoires et deux matchs nuls en 11 matchs, il sera donc un adversaire coriace Latium, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Olimpico Di RomaEn fait, les chiffres montrent neuf défaites et huit nuls en faveur de Latium. De plus, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs consécutifs au stade Latium. La dernière fois que ces équipes ont joué dans ce tournoi était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 1-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le Inter Il est placé en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. L’équipe de Simone Inzaghi Il se classe troisième avec 53 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont placés en deuxième position avec 54 points.