Aperçu du match: l’Inter reçoit Sassuolo le vingt-septième jour

Ce dimanche à 15h00 au Giuseppe Meazza les visages seront vus sur Inter et le Sassuolo au cours du vingt-septième jour de la série A.

03/07/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

Il Inter atteint le vingt-septième jour avec le désir de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Latium dans le match précédent pour un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 16 des 24 matchs disputés à ce jour en Serie A avec un total de 49 buts en faveur et 22 contre.

Côté visiteurs, le Sassuolo ne pouvait pas faire face à la Parme lors de sa dernière rencontre (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

En référence aux résultats comme locaux, le Inter Il a réalisé un équilibre de sept victoires, une défaite et quatre nuls en 12 matchs joués dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, Sassuolo Il a un bilan de trois victoires, cinq défaites et quatre nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements à la maison de Inter et les résultats sont deux victoires, trois défaites et un match nul pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe à l’extérieur accumule quatre matchs consécutifs sans connaître la défaite à l’extérieur contre le Inter. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un résultat de 3-4 pour les locaux.

A ce moment, entre le Inter et le Sassuolo Il y a une différence de 25 points dans le classement. Les locaux, avant ce match, occupent la troisième place avec 54 points au classement. De son côté, le Sassuolo Il compte 29 points et occupe la treizième position du classement.