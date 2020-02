Aperçu du match: Sassuolo reçoit Parme

Dimanche prochain à 15h00 se jouera la rencontre de la vingt-quatrième journée de la Serie A, dans laquelle nous verrons la victoire à Sassuolo et à Parme dans le Giglio.

Il Sassuolo il affronte avec optimisme la rencontre de la vingt-quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre le SPAL hors de son terrain (1-2) et contre le AS Roma dans son fief (4-2). Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté huit des 23 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 38 points pour et 38 contre.

Côté visiteurs, le Parme a subi une défaite contre lui Latium lors du dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence et reprendre sa carrière en compétition.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Sassuolo Il a gagné cinq fois, a perdu cinq fois et a fait match nul une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il manque des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. En tant que visiteur, le Parme Il a remporté trois fois et a tiré quatre fois dans ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. Sassuolo Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà affrontés dans le stade de Sassuolo et le solde est une victoire, une défaite et deux nuls en faveur de l’équipe à domicile. Les locaux ont également un total de deux matchs de suite sans perdre face à cet adversaire en Serie A. Le dernier match de ce tournoi entre les deux équipes s’est joué en septembre 2019 et s’est terminé par un score de 1-0 favorable à Parme.

Actuellement, le Parme Il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. L’équipe de Roberto De Zerbi arrive au jeu en douzième position et avec 29 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 32 points et occupe la dixième place du tournoi.