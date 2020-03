Aperçu du match: SPAL reçoit Cagliari

Samedi prochain à 20h45 se jouera le match de la vingt-septième journée de Serie A, qui affrontera le SPAL et à Cagliari dans le Stadio Paolo Mazza.

Il SPAL atteint le vingt-septième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre le Juventus dans le match précédent pour un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 25 matches disputés jusqu’à présent en Serie A avec 19 buts en faveur et 44 contre.

Côté visiteurs, le Cagliari perdu par un résultat de 3-4 lors du match précédent contre le AS Roma, il répond donc à la nécessité de revenir à la victoire dans le domaine de la SPAL.

Quant aux résultats en tant que local, SPAL Il a gagné deux fois, il a perdu huit fois et il a tiré deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, de sorte qu’il se présente comme un set faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Aux sorties, le Cagliari Il a remporté trois fois et a tiré six fois dans ses 12 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le SPAL Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de SPAL et les résultats sont d’une défaite et d’un nul pour les locaux. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de SPAL. La dernière fois qu’ils ont joué SPAL et le Cagliari En compétition c’était en octobre 2019 et le match s’est conclu par un 2-0 en faveur de Cagliari.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la série A, on constate qu’avant le différend du match, le Cagliari est en avance SPAL avec une différence de 17 points. Les locaux, avant ce match, sont placés à la vingtième place avec 15 points au classement. En revanche, les visiteurs sont placés en onzième position avec 32 points.