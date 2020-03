Aperçu du match: Torino reçoit l’Udinese le vingt-septième jour

Samedi prochain à 15h00 aura lieu dans le Stadio Olimpico Grande Torino le duel entre lui Torino et le Udinese dans le match qui correspond à la 27e journée de Serie A.

03/06/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

Il Torino atteint le vingt-septième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre Naples par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans huit des 25 matches disputés jusqu’à présent et ont reçu 45 buts contre et marqué 28 en faveur.

De son côté, le Udinese récolté un match nul à un devant Bologne, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Udinese Il avait gagné dans sept des 25 matchs disputés en Serie A cette saison, avec 21 buts en faveur et 37 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Torino Il a réalisé des statistiques de quatre victoires, six défaites et deux nuls en 12 matchs à domicile, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. En tant que visiteur, le Udinese Il a perdu huit fois et a fait match nul trois fois lors de ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour Torino Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de TorinoEn fait, les chiffres montrent cinq défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le UdineseEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation entre les Torino et le Udinese Dans cette compétition, elle a été jouée en octobre 2019 et s’est conclue par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les équipes sont à égalité à 27 points dans le classement de Serie A, donc ce match pourrait changer leurs positions dans le tableau. Il Torino est en quinzième position tandis que, Udinese est quatorzième en attente du prochain match.