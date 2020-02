Aperçu du match: Torino reçoit Parme le vingt-cinquième jour

Dimanche à 15h00 se jouera la rencontre du vingt-cinquième jour de la série A, qui affrontera le Torino et à Parme dans le Stadio Olimpico Grande Torino.

22/02/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

Il Torino Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au vingt-cinquième jour après avoir perdu son dernier match contre le AC Milan par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté huit des 24 matchs disputés à ce jour, avec 27 buts en faveur et 43 contre.

Côté visiteurs, le Parme imposée à Sassuolo 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un peu de Gervinho, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante du stade de Torino. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Parme Il a gagné dans 10 d’entre eux avec un bilan de 32 buts pour et 30 contre.

En tant que local, le Torino il a gagné quatre fois, il a perdu six fois et a tiré deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Stadio Olimpico Grande Torino Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Parme Il a un équilibre de quatre victoires, quatre défaites et quatre nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait faire attention à la Torino Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements à la maison de Torino et les résultats sont cinq défaites et cinq nuls pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont Torino et le Parme Dans ce tournoi c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 3-2 favorable à Parme.

Actuellement, le Parme Il se place en tête du classement avec une différence de huit points par rapport à son rival. L’équipe de Moreno Longo Il se classe quatorzième avec 27 points dans son casier. De son côté, l’équipe visiteuse compte 35 points et occupe la huitième place de la compétition.