Aperçu du match: Udinese – Inter

Dimanche prochain à 20h45, ils s’affronteront dans la Dacia Arena le Udinese et le Inter dans le match correspondant au 22e jour de la série A.

02/01/2020

À 20:49

CET

Il Udinese Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-deuxième journée après avoir perdu son dernier match contre le Parme par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 21 matchs disputés jusqu’à présent, avec 19 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Inter récolté un match nul à un devant Cagliari, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, pour qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son chemin. Avant ce match, le Inter Il avait gagné dans 14 des 21 matchs disputés en Serie A cette saison, avec 42 points pour et 18 contre.

En tant que local, le Udinese Il a gagné cinq fois, a perdu trois fois et a tiré deux fois en 10 matchs joués, des valeurs qui peuvent lui sembler optimistes. Inter, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Dacia Arena. Aux sorties, le Inter il a gagné huit fois en 10 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, il sera donc un adversaire coriace pour lui Udinese, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de UdineseEn fait, les chiffres montrent 13 défaites et huit nuls en faveur de l’équipe à domicile. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs cinq dernières visites au stade de Udinese. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Udinese et le Inter Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat 1-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le Inter Il est en tête du classement avec une différence de 24 points par rapport à son rival. L’équipe de Luca Gotti Il arrive au match en quatorzième position et avec 24 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 48 points.