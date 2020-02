Apothéose dézerbienne au stade Mapei, Sassuolo submerge la Rome de Fonseca

REGGIO EMILIA. Avance en soirée du 22e jour de Serie A, au stade Mapei le Sassuolo par De Zerbi à la recherche de précieux points de salut mais l’adversaire de service est le Rome di Fonseca revient d’un égal amer dans le derby de la capitale contre la Lazio.

LES CHOIX DES MISTERS

De nombreuses confirmations pour le technicien neroverdi, un couple central composé de Romagne et Ferrari, sur les voies extérieures Toljan et Kyriakopoulos. En attaque a confirmé Caputo, derrière lequel agit le trio composé de Berardi, Djuricic et Boga. Un autre banc pour Kolarov dans les rangs de Giallorossi, a confirmé Spinazzola, en attaque Kluivert le contrôle sur Perotti tandis que les nouvelles signatures Perez et Villar partent du banc.

Noirs accablants

La première mi-temps est un véritable spectacle des hôtes, qui commencent fort et à 7 ‘sont déjà en avance grâce à l’habituel Caputo qui réalise un grand but, le service en profondeur de Djuricic et le jeu qui met Mancini dans le siège avant de glisser dans le corner derrière Pau Lopez. Près de bis Obiang et Ferrari, mais l’objectif de doubler est dans les airs et arrive à nouveau à 16 ‘avec Ciccio Caputo, cette fois une contre-attaque parfaite pour les garçons De Zerbi, assisté de Toljan et remportant le tap-in du numéro neuf. Rome en poupée, les Giallorossi se dissolvent avec effroi. A 19 ‘la première occasion pour les invités, la tête de Smalling sauvée par Consigli. Quelques minutes plus tard, Boga touche le trio avec un jeu d’applaudissements, tunnel à Veretout et rebord rejeté par le gardien de Giallorossi. À peine 60 “et les hôtes passent à nouveau Pau Lopez, cette fois c’est Djuricic qui reprend une invention de Berardi et bat l’invité numéro un. Première fois qui se termine par un triplé à zéro, stupéfait les garçons de Fonseca.

ROME DE FIERTÉ, POKER NEROVERDE

En seconde période, les Roms ont été immédiatement attaqués par les Giallorossi et proches de marquer dans la plupart des circonstances. Ils essaient en série Dzeko, Under et Kluivert. A 55 ‘, le Giallorossi raccourcit la distance, le centre de Pellegrini et la tête de Dzeko derrière le gardien. Le VAR confirme le réseau bosniaque, qui touche peu après le rappel, le renflouement de Locatelli. Dangereuse Cristante à 61 ′, en difficulté le neroverdi avec De Zerbi l’invitant à se calmer. À 68 ‘, un but sensationnel échoué par Caputo, cette fois l’attaquant de Sassuolo envoie quelques pas. Juste un tour de mains et les Giallorossi restent en dix, deuxième jaune pour Pellegrini qui arrête Berardi lancé sur la contre-attaque. A 71 ‘avec la force des nerfs, les hommes de Fonseca rouvrent le jeu, le contact de la main de Boga sur la croix de Peres, de la disquette Veretout raccourcit encore les distances. Pas même le temps d’encourager les Giallorossi à jouer au poker. Cette fois, Boga est pardonné et avec un bon jeu à l’intérieur de la surface de réparation, il met le ballon à la croisée des chemins. Dans les dernières tentatives de Defrel et Berardi d’une part, pour Pau Lopez, puis Mancini et Dzeko tentent de rendre la soirée des Giallorossi moins amère mais sans chance. Le match au stade Mapei se termine par un match quatre à deux explosif, Sassuolo gagnant à juste titre contre une Rome trop laide pour être vraie.