Appel de Dybala aux nouveaux plans de M. Antun et de la Juve: le contexte | Primapagina

C’était la première semaine d’août, il y a plus de quelques mois. Paulo Dybala n’a pas l’intention de quitter la Juventus, tandis que la direction de la Juventus l’a pratiquement vendu à Manchester United. Match, match, match: accord entre les deux clubs et Romelu Lukaku à la Juve dans l’opération, le tout mis en place avec beaucoup de blitz en Angleterre. quand Jorge Antun, ami de la famille historique et homme de l’entourage de Paulo, atterrit à Londres et s’exécute dans les bureaux d’Ed Woodward, responsable du pôle technique United, reçoit un coup de fil du joueur qui vaut mille mots: Je me fiche de l’argent, je veux rester ici. Le concept de Dybala est fort, qu’ils vont le vendre importe peu pour lui. Juventus uniquement.

LES NOUVEAUX PLANS – Dybala à la Juve est resté pour de vrai, après des semaines de silence et la situation inconfortable de se sentir à vendre mais convaincu de vouloir rester. Il l’a démontré avec des faits et sur le terrain, où Sarri a vu l’engagement et les garanties techniques tout au long de l’été. Les hauts-commissariats demandés par M. Antun étaient le parfait prétexte: inaccessible pour United, rien à faire. Dans la tête du joueur et au niveau des comptes. La Juventus a arrêté Dybala et a vu exactement que Lukaku restait à Manchester, qui sera l’adversaire aujourd’hui, car il sera ensuite dirigé vers l’Inter. Joya a plutôt changé les plans de Fabio Paratici qui travaille sur son renouvellement depuis des semaines: il y a un nouveau contrat de cinq ans avec l’engagement qui dépassera les 7 millions, mais n’a pas encore signé pour des raisons de droits d’image à fixer pour une situation compliquée. Sur lequel la Juventus est optimiste, car aujourd’hui Dybala est important. Il y a bien plus que quelques mois. Et son renouvellement deviendra bientôt plus qu’un discours concret, certainement une priorité pour atteindre la ligne d’arrivée d’ici l’été.