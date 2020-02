Appel de Manchester City contre l’interdiction européenne

MANCHESTER, ANGLETERRE – 04 JANVIER: Vue générale à l’extérieur du stade avant le match de troisième tour de la FA Cup entre Manchester City et Port Vale au stade Etihad le 04 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo par Alex Livesey / .)

Manchester City a fait appel de son interdiction de compétition européenne de deux ans, enregistrée par le TAS (Court of Arbitration for Sport). L’interdiction comprenait également une amende de 25 millions de livres sterling pour violation des règles du fair-play financier.

Appel du TAS pour interdire Manchester City

Les charges

La ville est accusée de «surestimer ses revenus de parrainage dans ses comptes et dans les informations sur le seuil de rentabilité soumises à l’UEFA»

L’UEFA exige que les clubs ne dépensent pas plus qu’ils ne gagnent. La ville aurait menti sur les revenus de parrainage afin de pouvoir dépenser plus. Au moment de l’accusation initiale, City a déclaré qu’elle était «déçue mais pas surprise» par la décision et ferait appel.

Maintenant, le directeur général de la ville, Ferran Soriano, a déclaré que les violations n’étaient «tout simplement pas vraies».

Ville en crise

Ces accusations ont sérieusement entamé l’image du club et ont déclenché une série de rumeurs selon lesquelles les joueurs partiraient. City abrite de nombreux joueurs de classe mondiale tels que Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, Ederson et même un top manager Pep Guardiola.

Pep Guardiola a déclaré qu’il resterait attaché à City, même pendant l’interdiction. Il a dit: «S’ils ne me licencient pas, cela peut arriver, mais s’ils ne me licencient pas, je resterai ici. Je veux rester, je veux aider le club, si c’est possible, à maintenir ce niveau le plus longtemps possible. »

Il a même déclaré: «Pourquoi devrais-je partir? J’ai dit avant, j’adore ce club. » Bien que cela puisse être vrai, Guardiola a également déclaré qu’il était optimiste quant à l’annulation de l’interdiction. Si l’interdiction est maintenue, l’Espagnol risque de ne pas tenir sa parole.

En 2014, Aguero a déclaré qu’il resterait jusqu’à ce que City remporte la Ligue des champions, mais après six ans d’échec, et maintenant cette interdiction, sera-t-il finalement contraint de partir?

Bien sûr, de nombreux autres joueurs du club, dont De Bruyne et Ederson, sont de classe mondiale et de qualité Champions League, donc une interdiction de deux ans pourrait ne pas être acceptable pour les joueurs de leur calibre. Si l’interdiction n’est pas annulée, nous pourrions voir un exode massif de joueurs et de personnel du côté de Manchester.

