Apprendre à connaître: Antoine Griezmann de Barcelone

Nom complet: Antoine Griezmann

Effectif n ° 17

Position: Avant

Date de naissance: 21 mars 1991

Lieu de naissance: Mâcon, France

Hauteur: 1,76 m (5 pi 9 po)

Poids: 73 kg (160 lb)

Carrière de club

Né dans la petite ville de Mâcon, dans le centre-est de la France, à une heure au nord de Lyon, un jeune Antoine a commencé à jouer au football dans les sections jeunesse de son club natal à l’âge de six ans. Cherchant à rejoindre une académie d’un club professionnel plus établi, il a fait plusieurs essais, mais a souvent été rejeté en raison de sa petite taille, qui serait «fragile». Mais Griezmann n’a pas abandonné, et en 2005, lors de son procès à Montpellier, il a impressionné les éclaireurs de la Real Sociedad. La Sociedad a proposé un essai dans son établissement, qui a finalement débouché sur une offre à temps plein pour rejoindre l’académie des jeunes de La Real.

«Il a posé des questions et a toujours voulu apprendre. Nous avons regardé des vidéos ensemble et parlé des détails de son jeu. Nous voulions polir ce diamant. » – Martin Lasarte

À l’âge de 14 ans, Antoine a quitté les limites amicales de la maison et a déménagé à Saint-Sébastien, en Espagne, où il a vécu avec le scout français du club. En raison de la proximité de Saint-Sébastien avec la France, Griezmann a continué d’aller à l’école en France tout en s’entraînant en Espagne. Le développement du jeune était régulier, quoique peu spectaculaire, et à son 18e anniversaire, il n’avait pas fait une seule apparition pour l’équipe B. Mais comme par hasard, une blessure à l’ailier gauche de départ de la première équipe et une impressionnante campagne de pré-saison ont conduit Griezmann à sauter complètement l’équipe B – et il n’a jamais regardé en arrière. Il a fait ses débuts professionnels le 2 septembre 2009 dans un effort perdu en Copa del Rey contre Rayo Vallecano. Au début de la saison, Griezmann a été principalement utilisé comme remplaçant, mais ses minutes ont augmenté au fil de la saison et ont été un acteur clé de la Sociedad en obtenant une place dans la Primera.

La réputation de Griezmann grandissait alors qu’il continuait de diriger son équipe pour les quatre saisons suivantes, s’améliorant apparemment dans chacune d’entre elles, obtenant même une place en Ligue des champions pour les Basques lors de sa dernière saison avec La Real. La saison dernière, Griezmann, âgé de 22 ans, a été particulièrement impressionnant, le cimentant comme l’un des jeunes les plus brillants du jeu. De nombreux grands clubs sont venus frapper, mais à la fin, l’Atletico Madrid a remporté le tirage au sort, rachetant son contrat de 30 millions d’euros, fermant le rideau sur sa carrière dans la Real Sociedad avec 202 matchs joués, 52 buts marqués et 18 passes décisives.

Griezmann a frappé le sol en cours d’exécution dans la capitale espagnole, même s’il ne jouait plus principalement en tant qu’ailier, mais a fait la plupart de ses apparitions en tant que deuxième attaquant, son premier entrant dans la Supercopa contre le Real Madrid le 19 août 2014. Le le changement de position a joué sur les points forts de Griezmann qui a vu ses totaux de buts augmenter et a conduit à la montée du Français dans le monde du football. Dans l’ensemble, son séjour avec l’Atletico a été très fructueux, marquant 133 buts et aidant sur 50 en 257 apparitions.

Maintenant âgé de 28 ans, Griezmann cherchait à franchir la prochaine étape et Barcelone est venu frapper à sa porte. Encore une fois, aucun frais de transfert n’a pu être convenu et Barcelone a dû déclencher sa clause de rachat de 120 millions d’euros, faisant du transfert le 4e plus élevé de l’histoire du football – à égalité pour la première fois dans l’histoire de Barcelone avec Philippe Coutinho. Les débuts du Français ont eu lieu le 16 août 2019, lors d’une défaite contre l’Athletic Bilbao, signalant peut-être que le début de sa carrière à Barcelone n’allait pas être facile. Avec Barcelone jouant un style différent, il est revenu sur l’aile où son attaque a pris un coup, mais malgré la période d’adaptation toujours difficile au jeu de Barcelone, il a trouvé des moyens de contribuer. Jusqu’à présent, Griezmann a joué en 37 matchs avec Barcelone, marquant 14 buts et aidé sur quatre autres.

Carrière internationale

La carrière internationale de Griezmann n’a commencé que le 23 février 2010, date à laquelle il est apparu pour l’équipe U-19 contre l’Ukraine, après avoir été désélectionné dans toutes les sélections de jeunes précédentes. Cela a prouvé que tout ce dont il avait besoin était une chance, car sa carrière a débuté après cela, faisant rapidement plus d’apparitions, y compris un début pour l’équipe U-21 la même année. Sur trois sélections de jeunes, y compris également U-20, Griezmann a marqué sept buts et assisté sur deux en 26 matchs, le plus grand moment étant la victoire au Championnat d’Europe U-19 2010. Pour ses débuts seniors, il a dû attendre jusqu’au 5 mars 2014, date à laquelle il a débuté dans un match amical contre les Pays-Bas, mais depuis, Griezmann a été un pilier des Blues, qui comprend un affichage très impressionnant en 2018 lorsque la France est allée jusqu’au bout. la Coupe du monde. En un peu plus de six ans, Griezmann a amassé 78 sélections, marqué 30 buts et ajouté 23 passes décisives.

Profil

«Mis à part ses buts et ses passes décisives, ce que j’apprécie énormément chez lui, c’est son travail d’équipe. C’est ce qui fait de lui un grand joueur. » – Diego Simeone

Bien que la première saison de Griezmann en Catalogne puisse être qualifiée de déception, le plus gros problème est sans doute dû au fait qu’il joue “hors de position”. Alors que, oui, Griezmann est par «éducation» un ailier, ses années avec l’Atletico ont prouvé qu’il était à son meilleur au milieu du terrain. Quelle que soit sa position de départ en attaque, il y offre beaucoup de souplesse, mais en raison de son excellente éthique de travail et de sa vitesse, son jeu défensif est plus efficace lorsqu’il ne joue pas comme attaquant. Plus fort avec son pied gauche, il est également très accompli avec son pied droit. Toujours un joueur travaillant dur qui cherche à s’insérer dans le jeu, ce qui, combiné à sa bonne vision et à son excellente technique, fait une combinaison mortelle.

Honneurs

Real Sociedad

· Segunda División (1): 2009-10

Atletico Madrid

· Supercopa de España (1): 2014

· UEFA Europa League (1): 2017-18

· Super Coupe de l’UEFA (1): 2018

France

· Championnat d’Europe U19 de l’UEFA (1): 2010

· Coupe du Monde de la FIFA (1): 2018

Individuel

· Meilleur joueur de la Liga (1): 2016

Joueur français de l’année (1): 2016

· Joueur de la saison de l’UEFA Europa League (1): 2017-18

· Joueur du tournoi de l’UEFA EURO (1): 2016

· Soulier d’or de l’UEFA EURO (1): 2016

· Équipe de l’année de l’UEFA (1): 2016

· Silver Boot de la Coupe du Monde de la FIFA (1): 2018

· Ballon de bronze de la Coupe du Monde de la FIFA (1): 2018

· Ballon d’Or 3ème place (2): 2016, 2018

Statut du contrat

En tant que l’un des derniers ajouts à l’équipe, le contrat de Griezmann a encore beaucoup de temps, il a signé jusqu’au 30 juin 2024. Barcelone a fixé la clause de rachat du Français à un montant étonnant de 800 millions d’euros.