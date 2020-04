Apprendre à connaître: le gardien de but de Barcelone Marc-Andre ter Stegen

Nom et prénom: Marc-Andre ter Stegen

Effectif n ° 1

Position: Gardien

Date de naissance: 30 avril 1992

Lieu de naissance: Mönchengladbach, Allemagne

Hauteur: 1,87 m (6 pi 2 po)

Poids: 85 kg (187 lbs)

Carrière de club

Marc-Andre ter Stegen est né dans la ville de Mönchengladbach, en Allemagne, située près de la frontière avec les Pays-Bas. Ter Stegen a rapidement montré une affinité pour le football et a rejoint le Borussia Mönchengladbach à l’âge de quatre ans. Le Borussia Mönchengladbach était le seul club de ter Stegen avant de rejoindre Barcelone. Être gardien de but n’était pas toujours dans l’esprit de ter Stegen au début de sa carrière d’attaquant, mais ces plans ont changé au début de son développement.

«J’ai commencé en tant que joueur de champ», explique ter Stegen. «J’ai commencé à jouer comme attaquant. Mais quand j’avais 10 ans, plus ou moins, j’ai eu un entraîneur qui m’a dit que j’avais un style de course étrange.

Après avoir basculé entre les montants – où son style de course n’était pas un facteur, le jeune est rapidement passé dans les rangs des jeunes et a commencé à se faire un nom en tant que l’un des meilleurs espoirs de gardien de but dans le monde du football. Ter Stegen a fait sa première apparition dans une équipe professionnelle le 9 avril 2010, lors de sa comparution pour les réserves du Borussia Mönchengladbach dans la ligue régionale allemande. Au cours de parties de deux saisons, Ter Stegen est apparu en 18 matchs avec l’équipe de réserve, concédant 23 buts avec deux feuilles blanches.

Les performances incohérentes de Logan Bailly associées à une blessure mineure, ont conduit à la première équipe de ter Stegen le 4 avril 2011, alors qu’il n’avait que dix-huit ans. Ses débuts ont été excellents, entraînant une victoire et il a été nommé partant pour le reste de la saison, y compris les éliminatoires de relégation dans lesquelles le Borussia a conservé son statut de Bundesliga.

Ter Stegen est resté le starter la saison suivante et les résultats du Borussia se sont considérablement améliorés, ce qui comprenait une course en Ligue Europa au cours de la saison 2012-13. Ter Stegen a passé trois saisons complètes en tant que partant de son équipe natale, ne ratant aucun match de Bundesliga pendant cette séquence, et s’est amélioré dans chacun. Sa constance dans les buts s’améliorait constamment et il a pu réduire ses erreurs en quittant la ligne. Cela a attiré l’attention de nombreux grands clubs à travers l’Europe, mais Barcelone a remporté le tirage au sort et a attiré le talentueux Allemand en Catalogne le 19 mai 2014 pour un montant de 12 millions d’euros de frais de transfert. Au cours de sa première carrière au Borussia, ter Stegen a disputé 127 matchs dans différentes compétitions, accordant 136 buts et gardant son filet intact dans 45 d’entre eux.

À Barcelone, le jeune Allemand n’a pas immédiatement remis les rênes du club, et n’a pas fait une seule apparition en championnat toute la saison. Il a cependant mené Barcelone à la couronne de la Ligue des champions ainsi qu’au titre de Copa del Rey. Ter Stegen a fait ses débuts à Barcelone le 17 septembre 2014 en Ligue des champions lors d’une victoire contre l’APOEL Nicosie.

L’équilibre des pouvoirs entre les deux gardiens de Barcelone est resté le même la saison suivante, mais ter Stegen a pu faire ses débuts en Liga contre l’Atletico Madrid avec Claudio Bravo qui se remettait d’une blessure. Cela a changé au cours de la saison 2016-17 avec la vente du Chilien, faisant de ter Stegen le gardien de but n ° 1 à Barcelone. Cela est resté le cas depuis lors, ter Stegen ne perdant que du temps de jeu dans la Copa del Rey où la sauvegarde joue habituellement. Pendant son séjour dans la capitale catalane, ter Stegen s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde et a joué un rôle clé dans l’évolution continue du gardien de but devenu un joueur clé du champ extérieur. En 224 matchs avec Barcelone, ter Stegen n’a accordé que 206 buts et gardé un total impressionnant de 94 feuilles blanches – des chiffres qui deviennent encore plus impressionnants si l’on considère la défense poreuse de Barcelone ces dernières années.

Carrière internationale

Sur la scène internationale, le nom de ter Stegen est apparu pour la première fois avec l’équipe allemande U16 et ter Stegen a continué à jouer pour quatre sélections de jeunes supplémentaires, culminant en 2009 lorsqu’il a soutenu l’équipe U17 à un championnat d’Europe. Ter Stegen a fait ses débuts en Allemagne lors d’une défaite contre la Suisse le 26 mai 2012. Bien qu’il soit l’un des meilleurs gardiens de but du monde, la carrière internationale de ter Stegen n’a pas vraiment décollé à cause d’un autre grand gardien, Manuel Neuer. Avec la revendication de Neuer de la première place, ter Stegen a disputé 24 matchs, concédé 25 buts et gardé 9 draps propres pour l’équipe senior, ajoutant à ses 50 apparitions pour les sélections de jeunes.

Profil

Marc est incroyable, il est bon avec ses pieds … il est comme un milieu de terrain pour nous. – Antoine Griezmann

Largement considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde, ter Stegen excelle dans presque toutes les catégories qu’un gardien de but doit – même avec le ballon à ses pieds, ce qui est une nécessité à Barcelone. Salué pour ses réflexes rapides comme l’éclair et ses fantastiques capacités d’arrêt, ter Stegen continue d’améliorer sa prise de décision, ce qui lui a causé de nombreux problèmes plus tôt dans sa carrière. Prendre de meilleures décisions en sortant de la ligne a amélioré son jeu aérien et conduit à moins d’erreurs avec le ballon à ses pieds, bien que dans de rares occasions ces erreurs continuent de se glisser. Joueur avant tout droitier, l’Allemand est également très fort avec son pied «faible», ce qui fait de lui un formidable atout en tant que balayeur.

Honneurs

Barcelone

· La Liga (4): 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19

· Copa del Rey (4): 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18

· Supercopa de España (2): 2016, 2018

· UEFA Champions League (1): 2014-15

· Super Coupe de l’UEFA (1): 2015

· Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (1): 2015

Allemagne

· Coupe des Confédérations de la FIFA (1): 2017

· Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA (1): 2009

Individuel

· Gardien de but de la Bundesliga de la saison (1): 2011-12

· Sauvegarde de la saison de l’UEFA (1): 2014-15

· Effectif de la saison de l’UEFA Champions League (2): 2014-15, 2018-19

· Homme final du match de la Coupe des Confédérations de la FIFA (1): 2017

· Équipe de l’année de l’UEFA (1): 2018

Statut du contrat

Le contrat de Ter Stegen expire le 30 juin 2022, mais l’Allemand est en négociation contractuelle avec le club pour une prolongation bien méritée. Sa clause de rachat actuelle s’élève à 180 millions d’euros.