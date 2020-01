Après 3 coups d’affilée, le V. Avellino revient pour marquer des points, égal à Cervinara qui glisse à -3 de la zone des séries éliminatoires

Avellino. la Virtus Avellino conquiert le premier point en 2020 et déplace son classement en tirant le derby 0-0 avec leAudax Cervinara, un résultat qui maintient le bianconeroverdi dans la course pour la sécurité tout en retirant le biancocelesti de la zone des séries éliminatoires.

COURSE BLOQUÉE, CHANCE VIRTUS

Le jeu démarre à un rythme très calme et après 10 ‘, il y a un tir haut de Di Ruocco et un retournement central de Merola. Virtus grandit avec le temps et à 17 ‘il pourrait prendre les devants. Filtre parfait pour Da Silva qui tente de battre Amoroso à la sortie, l’extrême défenseur Caudino dévie pour un corner et sauve la porte. A 23 ‘vient aussi la réponse d’Audax avec Avallone mais son contrepoids se termine haut. A 42 ‘une autre action péremptoire de Da Silva, parmi les meilleurs du maillot vert, qui s’élargit pour Merola. Le tir est d’abord dévié par la défense puis neutralisé au sol par Amoroso.

Ph Virtus Avellino, contre Cervinara

VIRTUS PRES DE L’AVANTAGE, AUDAX CROSS

Virtus revient bien sur le terrain et à 48 ‘avec Merola est déjà face à face avec Amoroso. Cette fois, il est fermé par Taddeo et n’arrive pas au rendez-vous avec le ballon. Deux minutes plus tard, un ballon d’or pour la rapidité de Merola. Le millimètre croisé de Della Rocca n’a pas de chance et le bombardier virtussino le met haut. Même scénario deux minutes plus tard et résultat bloqué à 0-0. La course a commencé et à 52 ‘Farriciello fait appel à Parisi qui s’étire et dévie avec le coin droit. A 66 ‘, la meilleure occasion pour Cervinara qui avec Samake frappe la barre transversale après un léger détour de Parisi et Virtus est enregistrée. Tourner pour changer ensuite à 78 ‘Formisano est littéralement gracié par l’arbitre, risque le deuxième jaune pour une faute sur Da Silva. En fin de match, Avallone fait de nouveau appel à Parisi qui dévie en corner, sauvant le résultat. Fin du générique, le derby Irpinia se termine donc avec des filets blancs.

LE CLASSEMENT

Auteur:

Gerardo De Fabrizio