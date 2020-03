“Après 70 ‘Inter, c’était une explosion” »Pressfootball

Mardi 03 mars 2020

L’entraîneur de l’Université catholique s’est exprimé après la défaite contre Porto Alegre International lors de la phase de groupes de la Copa Libertadores 2020. Selon Ariel Holan, la transe du compromis est passée par des détails mentionnant qu ‘”il y avait des pièces très rares”.

Le directeur technique de l’Universidad Católica, Ariel Holan, a regretté d’avoir entamé la Coupe Libertadores 2020 avec son pied gauche après une chute de 3-0 contre l’Inter de Porto Alegre au Brésil. Pour lui, le déroulement du match a été équitable jusqu’aux 20 dernières minutes.

«C’est un domaine très difficile et nous essayons d’insister. À 70 minutes, j’étais sur un terrain plat, mais le résultat a été une explosion et nous nous sommes déconcentrés. Il y a eu des choses positives que j’ai sauvées parce que l’équipe était présente sur le terrain », a déclaré le stratège de la« bande »lors d’une conférence de presse.

L’Argentine a également profité de l’analyse de l’engagement. «Je pense qu’en deuxième mi-temps, ce sont des matchs très rares. Le jeu nous a coûté parce que nous ne pouvions pas quitter notre terrain et leurs caractéristiques sont très risquées, mais les erreurs font partie du jeu, donc c’est dommage mais cela ne fait que commencer », a-t-il ajouté.

Cependant, Holan a souligné que les Brésiliens sont allés plus loin et ont souligné que “je crois vraiment qu’ils avaient des mérites pour maîtriser le duel et nous devons apprendre de toute l’expérience.”

Enfin, l’Argentine pense à l’Union espagnole pour garder la pointe. “Nous verrons comment nous récupérer et à partir de là, nous saurons quelle équipe nous allons arrêter vendredi et mardi”, a-t-il conclu.