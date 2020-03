Après avoir perdu la Super League, Marcelo Gallardo est resté ferme et a pris une décision: continuer sur River jusqu’en 2021

Bien qu’il ait été blessé par certaines décisions arbitrales, River n’a pas pu battre l’Atlético Tucumán et a perdu la Super League entre les mains de Boca, qui a battu la gymnastique avec un but de Carlos Tevez et a remporté le titre à la Bombonera. Cependant, loin de se noyer pour ce qui s’était passé, la poupée a pris une décision décisive. Selon ce que Hernán Castillo a déclaré à CNN Deportes, Gallardo veut rester oui ou oui à River jusqu’à la fin de 2021.

Sans aller plus loin, le millionnaire DT a tourné la page et pointé les canons vers la prochaine cible de cette année: le Coupe des Libertadores 2020. Dans la même ligne, ce lundi a livré la liste des 23 convoqués pour faire face à Binational du Pérou pour la deuxième date de la phase de groupes.

La poupée Gallardo n’a pas surpris et a convoqué le meilleur dont il dispose pour conserver les trois points et se remettre de la dure défaite subie par l’équipe 3-0 contre la Liga de Quito. Ce sont ceux cités pour le match de mercredi à 19h15 dans le Monumental: