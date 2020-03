Après avoir perdu le titre, Marcelo Gallardo a évoqué les décisions arbitrales et a été franc: “Ils avaient tort et ça fait mal”

Ce samedi, River ne pouvait pas consacrer le champion de Super League. Le tirage au sort Tucumán avant Athlétique et le triomphe de La bouche face à Gymnastique ils ont fait tourner l’ensemble Marcelo Gallardo qui était pointeur au début de la date a vu comment le titre a glissé entre ses mains. Cependant, l’histoire peut avoir été différente en une nuit avec trois controverses contre le Millo.

Lors d’une conférence de presse, le directeur technique de l’équipe de Núñez n’a pas hésité à signaler qu’il y avait des erreurs de l’équipe d’arbitrage, bien qu’il ait immédiatement précisé qu’il pouvait échouer: “Au-delà de certaines décisions arbitrales, je ne vais pas entrer dans les détails non plus car je considère Patricio Loustau comme l’un des meilleurs arbitres du football argentin et vous pouvez vous tromper comme n’importe qui, oui il y avait des détails, (comme ) le premier but qui nous annule et qui est valable. Cela aurait pu changer l’équation du jeu et le développement. C’étaient des erreurs ponctuelles que parfois les arbitres se trompent et parfois ils ont raison “. “Aujourd’hui, au-delà du respect que j’ai pour l’arbitrage, ils ont eu tort et ça fait mal car c’était dans un cas décisif”, a-t-il conclu sur le sujet.