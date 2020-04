Après des heures passées avec l’entraîneur de la Real Sociedad, Alguacil, à améliorer le jeu d’Odegaard

Après seulement un mois d’action en Liga, la question a été posée – Odegaard devrait-il retourner au Real Madrid la saison prochaine plutôt que de prolonger son prêt pour une autre année à la Real Sociedad? Le Norvégien jouait déjà à un niveau audacieusement élevé si tôt dans sa première saison complète en Liga. Ce débat fait toujours rage aujourd’hui et on ne sait pas ce qui se passera avec Martin au début de la saison prochaine. Aujourd’hui âgé de 21 ans et cinq ans après sa première arrivée à Madrid, le club réclame son retour, mais ce sera finalement Martin qui fera le dernier appel.

L’entraîneur du club, Imanol Alguacil, est un facteur majeur du rôle de protagoniste d’Odegaard cette saison avec la Real Sociedad. Le manager basque a confié à Odegaard un rôle pivot au milieu de terrain, permettant à l’équipe de bouger et de couler au rythme des pensées du Norvégien. Dans un rapport de MARCA, il a été révélé par une source à La Real qu’Alguacil et Odegaard passaient des heures ensemble après l’entraînement.

“Il parle beaucoup avec Imanol, ils passent des heures à regarder des films ensemble pour corriger ses mouvements et son football”, a expliqué la source de MARCA.

Imanol Alguacil a mis toute sa foi en Odegaard et en retour le Norvégien a travaillé sans relâche pour rembourser cette foi. Il a un grand désir d’apprendre et de s’améliorer, ce qui a surpris tout le monde à Donostia. Plus tôt dans l’année, Managing Madrid a rapporté l’impression qu’Odegaard avait laissée sur l’équipe d’entraîneurs de la Real Sociedad et l’instructeur de fitness avec son attitude disciplinée et son conditionnement incroyable. Son ancien entraîneur à Vitesse, Slutsky, a également fait écho à ces points:

“Il est très fort mentalement”, a déclaré Slutsky. «Il a une grande confiance en lui et peut jouer régulièrement pendant longtemps.

«Il prend soin de lui, mange correctement et est hyper professionnel. Presque comme un robot.

“Martin possède l’un des niveaux de professionnalisme les plus élevés que j’aie jamais vus.”

Les fans de Saint-Sébastien et le club adorent Martin Odegaard. Il s’est installé dans le nord de l’Espagne et il lui sera difficile de refuser potentiellement une deuxième année au club. Il a été qualifié de «phénomène» sur et en dehors du terrain car il est «un grand professionnel et un bon enfant».

Quelle que soit la décision finale sur l’avenir immédiat de Martin Odegaard, il est clair que le Real Madrid a un joyau dans ses rangs, qui a tranquillement poli son jeu au cours des dernières années hors du club.