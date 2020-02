Après être passé par Boca, Gustavo Alfaro semble être le meilleur candidat pour affronter Colo Colo

Avec l’arrivée de la nouvelle direction, Gustavo Alfaro n’a pas renouvelé son contrat et a cessé d’être l’entraîneur de Boca. Depuis lors, il n’a plus dirigé et a commencé à travailler comme commentateur de football dans les médias colombiens.

Après trois mois d’absence, Alfaro a reçu une très forte proposition de redirection. Selon les médias CDF, la laitue C’est le maximum indiqué pour assumer le Colo Colo du Chili, qui dit au revoir à son entraîneur Mario Salas pour de mauvais résultats.

Les dirigeants chiliens sont optimistes quant à cette situation et attendent une réponse positive d’Alfaro, qui a demandé quelques jours pour répondre.

Si cela est confirmé, Alfaro assumera les fonctions d’entraîneur-chef et aura la Copa Libertadores 2020 comme l’un des objectifs maximaux de l’année.

Sans aller plus loin, Colo Colo, qui a Juan Insaurralde, Nicolás Blandi et Pablo Mouche dans son effectif, intègre le Groupe C avec Athletico Paranaense, Peñarol et Jorge Wilstermann.

La dernière participation d’Alfaro à la Copa Libertadores était avec Boca dans l’édition 2019, où a été éliminé avant River en demi-finale Pouvez-vous jouer un bon rôle dans Colo Colo?