«Après la finale de la Coupe du monde, j’ai pensé à arrêter. Juve? En 2018, il m’a viré “

Gonzalo Higuain, attaquant du Juventus, a accordé une interview aux microphones Marca. L’Argentin a parlé de son passé, de ses liens avec sa mère et de l’époque où il a pensé à quitter le football.

Ci-dessous, l’interview de Pipita.

Les adieux: le Real Madrid et Naples

«Quand je devais partir de Madrid, le Bernabéu m’a fait pleurer. Ça m’est aussi arrivé Naples. J’ai pleuré en partant. J’ai toujours une grande affection pour les endroits où je vais. avec De Laurentiis il n’y avait pas de relation, sa façon de penser n’est pas la mienne. C’était ma décision, mais il m’a aussi poussé à la prendre. Je ne voulais pas passer une minute de plus avec lui. “

L’idée de la retraite et de la famille

«Je passe Noël avec différentes personnes depuis 14 ans, ma mère doit voler 15 heures pour venir me voir. Je ne l’ai pas ici dans dix minutes et cela me rend triste. Après la défaite brûlante ai Coupe du monde 2014 J’avais décidé de prendre sa retraite, mais ma mère m’a convaincu de changer d’avis, elle m’a dit que je devais continuer. Si cela ne tenait qu’à moi, je me serais définitivement retrouvé avec le football. J’adore le ballon, mais j’aime ma mère plus. Il m’a dit qu’il ne me laisserait pas quitter le football pour elle. “

De la Juventus à Milan

“Avec l’arrivée de Cristiano, le club voulait faire un saut qualitatif et ils m’ont dit que je ne pouvais pas continuer et qu’ils cherchaient une solution. Mais tout le monde le dit: ils m’ont donné des coups de pied. Je n’ai pas demandé à partir, ils m’ont viré».