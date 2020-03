Après la reprogrammation du football, Caruso Lombardi a explosé contre Cocco: “C’est une personne qui ne fait rien pour les DT”

Ce mardi, Matías Lammens, Ministre du Tourisme et des Sports, a annoncé la reprogrammation du football argentin à titre préventif pour empêcher la propagation du coronavirus dans le pays.

Ricardo Caruso Lombardi, directeur technique de Belgrano, en a parlé et a porté plainte contre Victorio Cocco, président de la Association argentine des techniciens de football (ATFA). “Nous sommes totalement oubliés. C’est une guilde inexistante”, a-t-il commencé.

“Hier, ils ont fermé les portes et nous n’avons nulle part où aller en cas de problème. Ce qui est regrettable, c’est que le juge ait déterminé que Cocco continuer à tout commander et depuis deux ans, l’orgue est sans tête ” Caruso Lombardi.

Entre-temps, il a insisté sur le fait qu’il devait y avoir des élections en ATFA. “C’est une personne qui ne fait rien pour les techniciens. Ensuite, ils veulent que nous jouions et exposions nos vies. Nous devons aller aux élections et voter pour les 20 000 et pas seulement les 700 ou 800 qu’ils ont réunis pour le padrón afin de gagner”, assuré.

Pendant ce temps, il a souligné les positions qu’ils ont prises Diego Maradona y Julio César Falcioni. “Les seuls qui ont parlé étaient Falcioni y Diego parce qu’ils ont un dos, mais nombreux sont ceux qui ne le font pas, de peur de ne pas être embauchés. Si je dois manquer de travail pour défendre les entraîneurs, bienvenue “, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas à attendre que quelque chose se produise. Nous ne lui donnons pas l’importance nécessaire et l’hiver n’est pas encore arrivé. C’est la vie, pas un match de football et trois points”, a-t-il conclu en dialogue avec TyC Sports.