Après la Savoie, Marsala élève également la voix: “Cela nuit à notre image”

Suite à la note de Savoia (Cliquez ici pour plus de détails), la clarification de la Marsala, qui défend sa position vis-à-vis de l’utilisation de Fabio Padulano dans le match avec les biancoscudati.

Ci-dessous le communiqué de presse du club italien:

Marsala Calcio, suite à ce qui s’est passé dimanche dernier lors d’une émission diffusée par une chaîne de télévision palermitaine, se dissocie et prend ses distances pour sa propre protection et pour la protection de sa carte Fabio Padulano. Le club italien se déclare étranger et renvoie à l’expéditeur chaque phrase en question, la considérant uniquement comme le résultat d’une “pure imagination”. Marsala Calcio souhaite également préciser que l’entraînement est et restera toujours un choix exclusif de l’entraîneur, en fonction des besoins techniques de chaque match.

À cet égard, M. Terranova ajoute: «Dans ma carrière, je n’ai jamais été sous pression, encore moins à Marsala. Personne ne s’est jamais laissé interférer dans mon travail. ” Marsala ne peut donc accepter aucune forme de «communication ironique» portant atteinte à sa propre image et à celle de ses joueurs. Nous considérons le sujet clos, embarrassant et sans aucun fondement.