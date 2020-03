Après la victoire contre le Conseil, il a été confirmé que le nouvel entraîneur de San Lorenzo sera Mariano Soso

San Lorenzo a battu le Patronage 3-1 à Paraná et a commencé avec le pied droit dans le groupe A de la Super League Cup 2020. Adam Bareiro et Óscar Romero (2) ont marqué les buts de l’équipe qui, jusqu’à cette dernière date, était dirigée par intérim par Hugo Tocalli, Pipi Romagnoli et Beto Acosta.

La vérité est que ce lundi Mariano Soso prendra la relève en tant que nouvel entraîneur après le départ de Diego Monarriz, qui au cours de ce week-end, il est revenu diriger la Réserve. L’ancien Défense et Justice s’est rendu dans la capitale d’Entre Ríos pour suivre de près le campus et voir certains mouvements de son prochain dirigé.

La négociation a abouti après que la direction de San Lorenzo a envisagé différents noms pour le poste d’entraîneur. Certains des candidats qui étaient sur la table étaient Pipo Gorosito, Mauricio Pellegrino et Leonardo Madelón. Mais finalement, la place sera pour Soso, qui a quitté le Falcon parce que la direction l’a vendu à la plupart des gros titres.

Ainsi, ce lundi, le cycle de un nouvel entraîneur à San Lorenzo d’Almagro. Il y aura une signature du contrat et une présentation officielle à la presse. L’objectif maximal de Soso à court terme sera Super League Cup, qui donne une place à la Copa Libertadores 2021.