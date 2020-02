Après l’arrivée d’Emmanuel Adebayor à Olympie, l’arrivée de Yaya Touré à Botafogo du Brésil pourrait être achevée

L’arrivée de Emmanuel Adebayor à Olympie a fait sensation au Paraguay et dans le football sud-américain. L’ancien Real Madrid et Tottenham sont devenus un tout nouveau renfort pour le club paraguayen et seront l’une des grandes figures de la Coupe des Libertadores 2020.

Un autre club qui ne veut pas être laissé pour compte est Botafogo. Le club brésilien a l’intention de former une équipe remplie d’étoiles pour revenir concourir aux avant-postes internationaux. Sans aller plus loin, la direction vient d’embaucher les Japonais Keisuke Honda (ancien Milan et CSKA de Moscou).

Cependant, ce ne serait pas le seul ajout brillant à ce marché des laissez-passer. Selon ce que votre propre président a confirmé, Botafogo entame des négociations avec Yaya Touré, l’Ivoirien de 36 ans qui jouait à Barcelone et Manchester City, entre autres clubs.

“Nous attendons toujours votre réponse, mais tout le monde est satisfait de la possibilité que l’accord est conclu. Carlos Augusto Monténégro dirige directement l’entreprise, mais ce que j’ai reçu des informations, c’est que Yaya Touré est très impressionnée par toute la mobilisation des fans sur les réseaux sociaux. Pas un gros problème et nous continuons de suivre ce qui est prévu dans le budget. Nous n’allons rien faire de stupide “, a-t-il déclaré. Nelson Mufarrej, patron du club brésilien.

Tout au long de sa carrière, Yaya Touré a porté les maillots des Olympiakos, de Barcelone (était partenaire de Lionel Messi), de Manchester City (joué avec Carlos Tevez), d’Arsenal et de Qingdao Huanghai. En outre, Il a joué trois Coupes du monde avec la Côte d’Ivoire et a reçu un prix pour le meilleur joueur africain du monde … Botafogo sera-t-il son nouveau club en 2020?