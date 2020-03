après le coronavirus, le monde du football sera différent

L’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a déclaré, dans une interview publiée par le magazine “Kicker” dans son édition de jeudi, qu’après la crise des coronavirus “le monde du football sera différent”.

“C’est quelque chose qui ne peut pas être imposé mais je ne peux pas imaginer que dans les prochaines années, il y aura des signatures pour 100 millions d’euros”, a déclaré l’ancien international allemand. · Le prix des transferts va baisser, les sommes des trois prochaines années ne pourront pas revenir au niveau d’avant, car tous les pays sont concernés. Le monde du football sera très probablement différent “, a-t-il ajouté.

Hoeness, d’autre part, a salué la réaction des autorités allemandes à la crise et a appelé le public à respecter les restrictions qui ont été imposées: “Les politiciens en Allemagne font un travail sensationnel. Il s’agit de vies humaines. C’est pourquoi nous devons respecter les restrictions”, a-t-il déclaré.

Hoeness n’a pas voulu spéculer sur l’avenir de la Bundesliga face à la perte de revenus due à la crise, mais a déclaré que s’il est possible d’organiser des matches à huis clos, l’existence de certains clubs ne sera pas en danger.

“Les matchs à huis clos garantiraient également la distribution des fonds de télévision et si cela est possible, il n’y aura pas de risques existentiels pour 2019/2020”Dit Hoeness. Cependant, Hoeness a ajouté que s’il ne peut pas être joué avant Noël, “la fondation très existentielle de la Bundesliga sera en danger”. Concernant quand il sera possible de rejouer, Hoeness a déclaré que tous ceux qui font des prédictions à ce sujet sont des “charlatans”.