Après le départ de Gabriel Heinze, la direction de Vélez a dirigé l’arrivée de Mauricio Pellegrino

Au milieu de la quarantaine et du terrain de football, Pablo Cavallero, actuel secrétaire technique de Vélez, a confirmé que la direction avait progressé dans l’embauche de Mauricio Pellegrino comme nouveau coach.

“Nous avons tout fermé et Pellegrino sera l’entraîneur de Velez. Nous sommes en train de remplir certains documents pour le départ de (Gabriel) Heinze afin de le confirmer. Notre intention était d’étendre le contrat à Heinze mais il nous a dit qu’il n’avait plus d’énergie. J’avais beaucoup de choses avec lui et je le connaissais depuis longtemps. Quelques jours avant de diriger contre Unión, j’ai découvert que c’était son dernier match. On pouvait voir sa fatigue et son usure venir, mais il était honnête avec moi. Il avait épuisé son énergie “, a expliqué le leader, en dialogue avec Radio Rivadavia.

De son côté, Cavallero a palpé le prochain marché de laissez-passer: “Nous verrons comment le marché évolue et s’il y a des garçons que nous pouvons vendre. Nous dépendons également de la façon dont l’Europe est gérée et essayons d’avoir deux ou trois joueurs par poste. Il y a trois ou quatre jeunes qui ont la possibilité de sortir et il est important de vendre pour se tenir au courant de tout. Cela dépend aussi de la façon dont les clubs européens continuent après cette pandémie “, at-il conclu.