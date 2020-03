Après le football, Covid-19 arrête la NBA! Positif Gobert de l’Utah Jazz: “Fondamental …”

ÉTATS-UNIS. Même à l’étranger, les effets de l’infection Covid-19 commencent à être préoccupants. Le scepticisme initial de Président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, cède désormais la place à une prise de conscience plus sage que le virus doit être isolé et l’infection limitée pour éviter un effondrement du système de santé local.

COURSE SUSPENDUE AUX ÉTATS-UNIS

Dans la nuit italienne, sur le terrain de l’Oklahoma, défi entre Thunder et Jazz, avant le bal à deux, les deux équipes ont été appelées aux vestiaires suite à la positivité du centre français Rudy Gobert à Covid-19. Le garçon n’était pas présent à la Chesapeake Energy Arena, par mesure de précaution, l’organisation avait déjà pris des mesures d’isolement. Étrange que ce soit le basketteur français qui ait été infecté et, il y a quelques jours, a délibérément touché les microphones pour apaiser la tension lors de la conférence de presse sur le virus. Après l’arrêt de la saison régulière, immédiatement celui de la G-League par précaution.

La NBA suspend sa saison après les matchs de ce soir pic.twitter.com/2PTx2fkLlW

– NBA (@NBA) 12 mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE DU JAZZ

Ce matin, un joueur de l’Utah Jazz a testé négatif pour la grippe, l’angine streptococcique et l’infection des voies respiratoires supérieures. Les symptômes de la personne ont diminué au cours de la journée, cependant, par mesure de précaution, et en consultation et en collaboration avec le personnel médical de la NBA et les responsables de la santé de l’Oklahoma, la décision a été prise de tester le COVID-19.

Un premier résultat positif a été obtenu juste avant le début du match Utah Jazz-Oklahoma City. Par la suite, la NBA a correctement pris la décision de reporter le match. Quand il a été déterminé que l’individu serait testé, nous avons immédiatement informé le bureau du championnat. La santé et la sécurité de nos joueurs, de notre organisation, de tous les joueurs de notre ligue et de tous ceux potentiellement affectés par cette situation sont d’une importance fondamentale dans nos discussions.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants de l’État du CDC, de l’Oklahoma et de l’Utah et la NBA pour déterminer la meilleure voie à suivre au fur et à mesure que nous collectons plus d’informations. L’individu est actuellement traité par les autorités sanitaires d’Oklahoma City. En coordination avec la NBA et les représentants de l’État, nous fournirons des mises à jour en temps opportun.

La NBA G League suspend la saison 2019-2020 pic.twitter.com/Q4ZsYZ60Jb

– NBA G League (@nbagleague) 12 mars 2020