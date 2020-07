Après le retour d’Arjen Robben, un club européen a fait une offre à Wesley Sneijder

Il ya quelques jours, Arjen Robben a annoncé qu’il reviendrait de sa retraite pour jouer à Groningen aux Pays-Bas face à la prochaine saison. Le Néerlandais enlèvera ses bottines et retournera aux champs à l’âge de 36 ans, après ce qui était sa retraite quand il était au Bayern Munich.

Cependant, il semble que Robben ne sera pas le seul à pouvoir retourner devant les tribunaux. Au cours des dernières heures, son compatriote Wesley Sneijder a reçu une offre officielle d’Utrecht, une autre équipe d’Eredivisie, pour rejouer.

Les fans lui ont préparé un maillot 10 avec son nom et Sneijder a répondu: « J’en ai parlé à l’entraîneur et je vais y penser« Mais il y a un détail qui peut compliquer le retour dans sa ville natale: sa condition physique.

« Il a pris quelques kilos et est loin d’être en forme. Le ballon est dans son champ. Wesley a le temps. Un Sneijder en forme et motivé est toujours intéressant pour Utrecht « , a déclaré l’entraîneur Jordy Zuidam.

Sneijder a disputé 134 parties avec la sélection néerlandaise, a été finaliste mondial en Afrique du Sud 2010 et a brillé avec les maillots Ajax, Real Madrid, Inter et Galatasaray. Il a pris sa retraite à 35 ans et a récemment publié sa biographie. Retourner à?