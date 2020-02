Après l’élimination de la Copa del Rey, Lionel Messi pourrait poursuivre sa carrière à l’Inter Italia

La colère de Lionel Messi contre Eric Abidal a provoqué un choc à Barcelone et dans le monde du football. Le crack argentin a pour la première fois exprimé publiquement son désaccord avec une partie de la direction du club catalan.

Les médias espagnols affirment qu’il est possible que Messi exécute une clause de sortie spéciale et quitte Barcelone en juin 2020 dans un état libre. Mais pour l’instant rien n’est confirmé.

La vérité est que, dans les dernières heures, Le Barça a perdu 1-0 contre l’Athletic Bilbao et a été éliminé de la Copa del Rey d’une manière surprenante. Cette défaite a aggravé la crise de Messi et à chaque fois les rumeurs de sortie sont plus fortes.

Dans le même esprit, le journaliste Martín Castilla a confirmé à CNN Deportes que L’Inter d’Italie prévoit d’investir fortement dans son campus pour revenir au premier plan international et l’un des objectifs pourrait être d’embaucher Messi.

L’intention du club italien est de constituer une équipe super compétitive pour face à la Juventus (Il a Cristiano Ronaldo) et remportez à nouveau des titres importants. Les entrepreneurs chinois sont prêts à investir un millionnaire pour garder la puce.

Pour sa part, Veronica Brunati, journaliste de TNT Sports, a révélé que Messi et son environnement ne veulent pas renouveler le contrat avec Barcelone au-delà de 2021. L’intention est d’attendre cette année sans prendre de décisions et de simplement clarifier l’avenir lorsque des élections auront lieu à Barcelone.

De cette façon, on ne sait pas encore ce qui va arriver à Messi … Barcelone fera l’impossible pour améliorer la relation, L’Inter (et d’autres clubs) essaiera de vous embaucher et de Newell, ils ne perdent pas l’illusion que la puce joue une fois pour toutes en Argentine… Que se passera-t-il?