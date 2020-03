Après les cadres corporatifs, voici les noms en pole pour le nouveau staff technique de Puteolana

POZZUOLI (NA). Dimanche officiel à domicile Puteolana 1902, comme le rapporte notre rédaction, trois nouveaux managers ont été officialisés: Luca Porta, Arcangelo Sessa et Francesco Ingenito. Maintenant, pour les diables rouges, il est temps de définir le nouveau personnel technique.

LES NOMS DU PERSONNEL

À cet égard, après les adieux d’Iodice et du groupe de travail qui l’a aidé, parmi les suppléants possibles, le nom chaleureux est celui de M. Francesco Chietti, dans le personnel duquel ils pourraient apparaître comme deuxième entraîneur Cosimo Sarli et comme chef d’équipe Gennaro Dentice. Entre demain et mardi, donc, des nouvelles sont attendues dans ce sens, ce qui semble certain, c’est que Puteolana tentera en quelque sorte de recommencer.