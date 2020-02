“Après les événements Albanova-Afragolese, nous avons besoin d’une réponse forte”

MADDALONI (CE). Le week-end où nous allons vivre Groupe A de promotion le super défi entre le Maddalonese et les dirigeants Real Agro Aversa. Le match aller (3-1 pour les Normands) a donné un cadre de public et d’encouragement capable de faire la une des journaux, culminant avec l’extraordinaire “troisième fois” donnée par les supporters.

ICI AVERSA

Les images vivent toujours aux yeux du directeur sportif d’Aversa, Paolo Filosa: “Au match aller, c’était une journée de sport qui est restée dans l’histoire et je suis convaincu que dimanche les deux fans pourront toujours nous donner des émotions fortes. Dans une semaine dramatique pour le football de Campanie, après les événements de Albanova-Afragolese, il faut une réponse forte que deux sociétés comme Real Aversa et Maddalonese pourront sûrement donner, sur et hors du terrain. Nous avons rencontré deux équipes qui ont joué jusqu’à présent une saison magnifique. Aversa respecte pleinement les objectifs fixés avec l’arrivée du présidentissimo Pellegrino, Maddalonese dispose d’une fantastique équipe de joueurs, avec deux highlanders comme Barletta et Verdicchio qui représentent une valeur ajoutée.

L’équipe de Portone manque quelques points de trop qui auraient été utiles pour une promotion directe. Nous sommes confrontés à ce voyage – poursuit DS Filosa – avec l’objectif déclaré de maintenir une imbattabilité. C’est un cadeau que le président nous a demandé et nous ferons tout pour le satisfaire. Contre Maddalonese un match à affronter avec la plus grande humilité et tête baissée. Nous devrons nous passer d’un pion, fondamental pour nous, commeCelio (disqualifié) mais, le groupe cette semaine a pu s’isoler et se concentrer comme il le fait depuis le début du championnat. Je ne veux pas faire de pronostics risqués mais je suis convaincu que Maddalonese-Real Aversa sera un match à retenir, sur le terrain et dans les tribunes. ”

Auteur:

Vincenzo Lombardi