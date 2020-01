Après les matchs de Guido Rodríguez et Roger Martínez, América rejoint Leo Suárez

Après plusieurs semaines de négociation, Guido Rodríguez a quitté l’Amérique latine pour devenir un tout nouveau renforcement du Betis d’Espagne. L’Argentin s’est rendu en Europe et dans les prochaines heures, il rejoindra le club espagnol.

De son côté, le Colombien Roger Martínez a tout accepté pour renforcer l’Inter Miami de la MLS et quittera également les Eagles.

Face à cette situation, le club mexicain s’est rendu sur le marché des passes pour chercher des renforts et ce lundi a annoncé l’arrivée de Leonardo Suárez, un extrême argentin qui vient de jouer dans le Villarreal d’Espagne.

Suarez, à peine 23 ans, émergé des divisions inférieures de Boca et dès son plus jeune âge, il a été vendu au sous-marin jaune. Ensuite, il a emprunté Valladolid et Majorque pour débarquer en Amérique.