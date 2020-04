Après les suspensions, ils lancent une fondation pour aider l’athlète professionnel

C’était dans l’actualité ces derniers jours: les experts japonais de la santé ont déclaré voir avec des yeux sceptiques que le plus grand événement de l’Olympisme mondial, les Jeux Olympiques, pourrait avoir lieu dans la ville de Tokyo en juillet 2021. Les Jeux, qui devaient ville à la même date en 2020, ils ont dû être reportés en raison de l’avancée de la pandémie de coronavirus, et l’incertitude persiste quant à la possibilité qu’ils puissent être annulés, ce qui constituerait un fait historique pour le sport.

Mais en plus, ce serait un coup très dur pour l’Olympisme, qui voit en l’occurrence l’aboutissement d’un plan de préparation quadriennal de compétition intense et d’entraînement pour la rencontre mondiale de sa discipline. En ce sens, en outre, les sports d’athlétisme ont été particulièrement touchés par la vague de reprogrammation et d’annulations qui a suivi la propagation de la contagion COVID-19, puisque plusieurs de ses principales congrégations ont subi des changements drastiques dans leurs calendriers.

Le report des Jeux a déclenché une série de répercussions qui ont affecté d’autres compétitions: le 8 avril, World Athletics a décidé que le Championnat du monde qui se tiendra en 2021 dans la ville d’Eugene, aux États-Unis, serait reporté à 2022. Quelques jours plus tard, la décision du président français Emmanuel Macron d’interdire les manifestations de masse a conduit l’Association européenne d’athlétisme à annuler sa compétition, qui devait avoir lieu à Paris en août.

Cela s’ajoutait au report de compétitions telles que les Championnats du monde en salle, qui devaient se tenir en mars dernier en Chine et provisoirement reportés à 2021, et les trois premiers tours de la Diamond League (qui se tiendrait au Qatar en avril et sur le sol chinois en mai) suspendus. Dans ce contexte, la World Athletics et la International Athletics Foundation ont décidé de lancer un fonds de solidarité pour aider la situation économique des athlètes professionnels.

“Nous avons décidé de lancer un fonds de 500 000 $ pour aider ceux qui traversent une période difficile”, a annoncé World Athletics dans un communiqué publié il y a quelques heures. Son président, Sebastian Coe, a déclaré que “cette initiative vise à aider les athlètes qui ont perdu leurs revenus en raison de la suspension des compétitions internationales provoquée par la lutte contre les effets du virus”. L’attribution des subventions sera décidée par un comité dirigé par Coe lui-même.