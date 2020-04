“Après Manchester City, j’allais à la Juventus, puis Milan est sorti”

De nos jours, en raison du coronavirus, les gens doivent nécessairement rester à l’intérieur. Les joueurs ne font pas exception, dont beaucoup sont directement Instagram.

C’est aussi le cas pour Mario Balotelli, qui, en discutant avec la star du Web Damiano «Er Faina», a révélé quelques antécédents de sa carrière parmi les divers sujets abordés.

L’anecdote probablement la plus intéressante concerne l’échec de l’attaquant actuel de la Juventus à arriver en noir et blanc Brescia:

“Après Manchester City, j’allais à la Juve, j’étais également tout à fait d’accord. Puis Galliani s’est mis en travers et moi, sympathisant de Milan, je ne me suis plus jamais revu. Selon les deux classements, il aurait été pratique pour moi d’aller à la Juventus, mais j’ai choisi Milan parce que c’était dans mon cœur. J’ai aussi l’Inter dans mon cœur. Les deux Milanais me rendent fou ».

Balotelli poursuit toujours le rêve bleu

Toujours à cause du coronavirus, le championnat d’Europe prévu pour cet été a été reporté à l’année prochaine, donnant à “Super Mario” plus de temps pour tenter de retrouver une place dans le bleu.

Pourvu qu’après une saison avec plus d’ombres que de lumières, cela n’aurait probablement pas été le sien:

“L’équipe nationale veut tout dire pour moi, représenter votre pays est l’une des choses les plus excitantes et les plus belles de ce métier, qui n’espère pas y aller?”.