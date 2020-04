Après Pâques, les premières réouvertures, voici toutes les activités qui peuvent recommencer en toute sécurité

ROME. Le 14 avril, selon le dernier dpcm, leouverture de certaines activités de production. la Premier Conte il y a quelques jours, il en a annoncé en visioconférence: librairies, papeteries, magasins vendant des produits pour enfants et toute une série d’entreprises, de la siviculture à l’industrie du bois, en passant par ceux qui produisent des composants électroniques et des machines pour industrie alimentaire. En attendant la phase 2, voici toutes les activités avec les codes Ateco respectifs.

LA LISTE COMPLÈTE DES ACTIVITÉS

1 Cultures agricoles et production de produits d’origine animale

2 Foresterie et utilisation des zones forestières

3 Pêche et aquaculture

5 Extraction de charbon

6 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

09.1 Activités des services d’appui à l’extraction de pétrole et de gaz naturel

10 Industries alimentaires

11 Industrie des boissons

13.96.20 Fabrication d’autres articles textiles techniques et industriels

13.95 Fabrication de tissus non tissés et d’articles en ces matières (à l’exclusion des vêtements)

14.12.00 Packs de combinaisons, uniformes et autres vêtements de travail

16 Industrie du bois et des produits en bois et en liège (à l’exception des meubles); fabrication d’articles en paille et sparterie

16.24 * Fabrication d’emballages en bois

17 Fabrication de papier (à l’exclusion des codes: 17.23 et 17.24)

18 Impression et reproduction de supports enregistrés

19 Fabrication de coke et de produits du raffinage du pétrole

20 Fabrication de produits chimiques (à l’exclusion des codes: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)

21 Fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques

22.2 Fabrication d’articles en plastique (à l’exclusion des codes: 22.29.01 et 22.29.02)

23.13 Fabrication de verre creux

23.19.10 Fabrication de verrerie de laboratoire, à usage hygiénique, pour pharmacies

25.21 Fabrication de radiateurs et conteneurs métalliques pour chaudières de chauffage central

25.73.1 Fabrication d’outils à main; pièces interchangeables pour machines-outils

25.92 Fabrication d’emballages métalliques légers

26.1 Fabrication de composants électroniques et de cartes électroniques

26.2 Fabrication d’ordinateurs et de périphériques

26.6 Fabrication d’appareils d’irradiation, d’appareils électromédicaux et électrothérapeutiques

27.1 Fabrication de moteurs, générateurs et transformateurs électriques et équipements pour la distribution et le contrôle de l’électricité

27.2 Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques

28.29.30 Fabrication de machines automatiques de dosage, d’emballage et de conditionnement

28.93 Fabrication de machines pour l’industrie alimentaire, des boissons et du tabac (y compris les pièces et accessoires)

28.95.00 Fabrication de machines pour l’industrie du papier et du carton (y compris les pièces et accessoires)

28.96 Fabrication de machines pour les industries du plastique et du caoutchouc (y compris les pièces et accessoires)

32.50 Fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical et dentaire

32.99.1 Fabrication de vêtements et d’équipements de protection de sécurité

32.99.4 Fabrication de boîtes funéraires

33 Réparation et maintenance d’installation de machines et d’équipements (à l’exclusion des codes suivants: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33,17)

35 Fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

36 Collecte, traitement et distribution d’eau

37 Gestion des réseaux d’égouts

38 Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération de matériaux

39 Activités d’assainissement et autres services de gestion des déchets

42 Génie civil (à l’exclusion des codes suivants: 42.91, 42.99.09 et 42.99.10)

43.2 Installation de travaux électriques, de plomberie et autres travaux de construction et d’installation

45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles

45.3 Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles

45.4 Pour l’entretien et la réparation exclusifs des motocyclettes et le commerce des pièces et accessoires connexes

46.2 Commerce de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants

46.3 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de produits du tabac

46.46 Commerce de gros de produits pharmaceutiques

46.49.1 Commerce de gros d’articles en papier, en carton et de papeterie

46.49.2 Commerce de gros de magazines et de journaux

46.61 Commerce de gros de machines, équipements, machines, accessoires, fournitures agricoles et outils agricoles, y compris tracteurs

46.69.91 Commerce de gros d’instruments et d’équipements scientifiques

46.69.94 Commerce de gros d’articles de prévention des incendies et des accidents

46.71 Commerce de gros de produits pétroliers et de lubrifiants pour automobiles, combustibles de chauffage

46.75.01 Commerce de gros d’engrais et d’autres produits chimiques pour l’agriculture

49 Transport terrestre et transport par pipeline

50 Transport maritime et maritime

51 Transport aérien

52 Activités de soutien au stockage et au transport

53 Services postaux et activités de courrier

55.1 Hôtels et établissements similaires

j (DA 58 à 63) Services d’information et de communication

K (64 à 66) Activités financières et d’assurance

69 Activités juridiques et comptables

70 Activités de gestion d’entreprise et de conseil en gestion

71 Activités des cabinets d’architecture et d’ingénierie; tests et analyses techniques

72 Recherche et développement scientifiques

74 Activités professionnelles, scientifiques et techniques

75 Services vétérinaires

78.2 Activités des agences de travail temporaire (temporaire) 1

80.1 Services de sécurité privés

80.2 Services liés aux systèmes de surveillance

81.2 Activités de nettoyage et de désinfestation

81.3 Entretien et maintenance du paysage, à l’exclusion des activités de construction

82.20 Activités des centres d’appels

82.92 Emballage et activités d’emballage pour des tiers

82.99.2 Agences de distribution de livres, journaux et magazines

82.99.99 Autres services de soutien aux entreprises3

84 Administration publique et défense; assurance sociale obligatoire

85 Éducation

86 Santé

87 Services résidentiels de travail social

88 Aide sociale non résidentielle

94 Activités des organisations économiques, des employeurs et des professionnels

95.11.00 Réparation et maintenance d’ordinateurs et de périphériques

95.12.01 Réparation et entretien des téléphones fixes, sans fil et cellulaires

95.12.09 Réparation et maintenance d’autres équipements de communication

95.22.01 Réparation d’appareils électroménagers et d’articles ménagers

97 Activités des familles et partenariats en tant qu’employeurs pour le personnel domestique

99 Organisations et organismes extraterritoriaux