Après plusieurs semaines d’incertitude, il a été confirmé que Gabigol continuera à Flamengo

Après plusieurs semaines d’incertitude, Flamengo a annoncé publiquement que Gabriel Barbosa resterait dans l’équipe malgré les offres qu’il avait reçues de l’étranger.

Le club brésilien a assuré la continuité d’une de ses figures et a passé un contrat jusqu’en 2024. De cette façon, Gabigol restera longtemps en Copa Libertadores.

La chose drôle? Les dirigeants de Flamengo ont tenu une conférence de presse pour le présenter comme un renfort. Une fois les différents discours passés, il y avait du temps pour les photos et tout le monde présent posait avec des maillots Gabigol, dans lesquels ils montraient des statistiques différentes de l’attaquant de la saison précédente.

“Je voulais rester à Flamengo. De toute évidence, les choses ne se sont pas produites si vite, mais J’avais un club, qui était l’Inter, je l’ai toujours respecté. En interne, tout le monde savait que je voulais rester depuis le début. Je suis très heureux. Je me sens très bien. Je me sens chez moi. Je suis très content de mes camarades de classe, de la ville. Je me sens déjà un peu carioca. Les fans ont une grande influence sur cela, et surtout sur les enfants, car j’ai ressenti de l’affection partout où je vais “, a expliqué l’attaquant.

Finalement, il se souvenait de la finale des Libertadores contre River: “Nous perdions. Pendant le jeu, tout le monde savait qu’ils allaient me provoquer, et je ne voulais pas perdre ma concentration. Mes coéquipiers ont aidé pour cela. Je pense que c’était une journée spéciale, et j’ai été éclairé par Dieu “, a-t-il conclu.

9 buts dans les Libertadores ✅

2 buts en finale des Libertadores contre River ✅

43 buts dans la saison ✅

25 buts à Brasileirao ✅

Magnifique buteur.

