Après quatre mois sans travail, Gustavo Alfaro a demandé plus de temps pour répondre à Colo Colo

Après son départ de Boca, Gustavo Alfaro n’a plus réalisé. Cependant, ces dernières semaines, il est apparu meilleurs candidats à affronter chez Colo Colo, qui a manqué d’un entraîneur pour jouer la Copa Libertadores 2020. Tout semblait indiquer que Lechuga allait parvenir à un accord avec la direction, mais tout cela situation du coronavirus fait en sorte que la négociation s’étende plus que prévu et Alfaro lui-même a demandé plus de temps pour répondre.

Face à cette situation, les dirigeants des Noirs et Blancs ont pris la décision de arrêter l’opération et exclure l’arrivée de l’Argentine. “Jusqu’à présent, nous n’avons que ce que Felipe Scolari, Alfaro, (Martín) Lasarte et (Gustavo) Quinteros, qui étaient les quatre candidats du portefeuille, ont écartés”, a déclaré Daniel Morón, directeur du Chilean Albo, en dialogue avec En Cancha.

La vérité est que Colo Colo reprendra les négociations une fois que la situation des coronavirus sera normalisée. Pour l’instant, celui qui continuera de diriger l’équipe provisoirement sera le Paraguayen Gualberto Jara. Sans aller plus loin, Le CDF n’exclut pas la ratification avant le milieu de l’année et dans les prochaines heures, il pourrait y avoir une annonce officielle.

De cette façon, tout semble indiquer que pour le moment Alfaro ne dirigera plus, à moins qu’une offre n’apparaisse qui ne se trouve pas dans le dossier. Depuis qu’il a quitté Boca, son nom a également sonné sélections de l’Équateur et du Venezuela, mais finalement ils se sont penchés vers d’autres candidats.