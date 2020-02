Après tant de voyages aller-retour, Agustín Almendra quitte enfin Boca

Le seul joueur qui est parti jusqu’au moment de La bouche il s’appelle Alexis Mac Allister, qui après une sortie controversée s’entraîne et joue déjà dans le Brighton de L’Angleterre. Mais ce ne serait pas seulement lui qui quitterait l’institution de Xeneize. Agustin Almond, Volant central de 20 ans, aurait tout accepté pour poursuivre sa carrière dans le Inter Miami de la MLS.

Selon le journaliste Ignacio Bezruk dans Halcones et Palomas (du lundi au vendredi à 12 heures sur TNT Sports), “le départ d’Almendra est imminent”. Cependant, en raison de conflits dans les rôles, le joueur n’a toujours pas voyagé aux États-Unis. Du côté du club nord-américain, tout est arrangé, mais “il y a quelque chose d’étrange”, a expliqué Martin Costa, l’autre journaliste lié à Boca dans TNT Sports. Ce samedi expire la date limite pour remettre la liste des 30 joueurs pour la phase de groupes de la Copa Libertadores, qui débute le mardi 3 mars. Ce jour-là, Boca se rendra à Caracas au Venezuela à partir de 21h30 pour la première date du groupe H.

Une autre nouveauté qui indiquerait que le milieu de terrain serait transféré est que Miguel Angel Russo ne l’a pas inclus dans la liste des concentrés pour le duel avant Colon dans le cimetière des éléphants. Le joueur ne s’est pas rendu à Santa Fe et ne sera pas pris en considération pour le match à la date 22 du Super ligue.

Agustin Almond Il a marqué deux buts à Boca. Le premier était contre Unión le 2 mars 2019, lorsque Xeneize a battu le Tatengue en visite de 3 à 1. Le deuxième et dernier était contre la défense et la justice le 7 octobre 2019, à tel point qu’il a permis La bouche Gagnez pour la moindre différence. Les deux fois où il s’est converti, il était en charge de Gustavo Alfaro comme entraîneur, l’entraîneur qui avait le plus à l’esprit depuis ses débuts en Première Division avec Guillermo Barros Schelotto.