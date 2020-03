APUROGOL EN ARGENTINE, River vs Binacional LIVE sur FOX Sports, FOX Play et Facebook Watch: chaînes de télévision et comment regarder les 90 minutes dans Monumental de Copa Libertadores 2020 | minute par minute de football péruvien

Le jeu se joue entre les deux, Plaque de rivière contre Sports binationaux Ils s’affrontent lors d’une collision (LIVE | LIVE | ONLINE | LIVE) dans un duel qui ne convient pas aux patients cardiaques. Avec toute la pluie qui fait que le duel peut être suspendu, la box Marcelo Gallardo repart par trois points dès la première minute de jeu. La pluie joue en faveur de «Millo» où il y a des zones du champ très humides. Minute par minute et incidents du match de l’Argentine pour tous les Depor.

Le duel aura lieu au stade Antonio Vespucio Liberti (Monumental) à Buenos Aires, Argentine et est prévu à 17h15. (Heure péruvienne) et 7h15 (heure argentine).

River Plate contre. Binational: alignements confirmés

River Plate: Armani, Martínez Quarta, Roja, Díaz; Pérez, Montiel, Fernández, De la Cruz, Casco; Suarez et Borré.

Binational: Fernández; Pérez, Fajardo, Fernández, Reyes; Ojeda, Tello; Barreiro, Leudo, Arango; Rodríguez.

River Plate contre. Binational: minute par minute

FT Fin du match: Plaque de rivière 8-0 Binational

BUT DE 90 ′ + 2 ′ Assiette Rive! Ignacio Fernández marque le Plaque de rivière 8-0 Binational.

OBJECTIF DE 88 ′ Assiette Rive! Matías Suárez marque le Plaque de rivière 7-0 Binational.

86 ′ Le Leudo colombien, milieu de terrain central de Binational, jouera le gardien de but dans le temps restant.

85 ′ Raul Fernandez il a été blessé dans une attaque de River Plate et part en ambulance. Binational n’a plus de changements.

82 ′ Changement de Plaque de rivière: Juan Quintero par Robert Rojas. Dernier du match, dernier des ‘Millionnaires’.

82 ′ Changement de River Plate: Ignacio Scoco par Rafael Santos Borré. Cinquième du match, deuxième des ‘Millionaires’.

82 ′ Changement de Binational: Reimond Manco par Éder Fernández. Quatrième du match, dernier pour le ‘Mighty’.

BUT DE 80 ′ Assiette Rive! Paulo Díaz marque le Plaque de rivière 6-0 Binational.

79 ′ BUT DE Assiette Rive! Robert Rojas marque Plaque de rivière 5-0 Binational.

73 ′ BUT DE Assiette Rive! Ignacio Fernández marque le Plaque de rivière 4-0 Binational.

72 ′ Comme cela arrive depuis le début, Plaque de rivière il est le dominateur du match contre un timide Binational, qui ne fait que se défendre.

68 ′ Raúl Fernández sauve à nouveau le but de Binational avec une grande économie. Pour l’instant, les médecins le traitent quand il trouve le sens.

67 ′ Changement de Binational: Roque Guachire par Aldair Rodríguez. Troisième du match, deuxième pour le ‘Mighty’.

63 ′ Raúl Fernández, gardien de but de Binational, sauve sur la ligne de but avant une grande contre-attaque de Plaque de rivière.

61 ′ Carton jaune: John Fajardo (Binational). Troisième du match, deuxième pour la visite.

58 ′ BUT DE Assiette Rive! Jorge Carrascal marque le Plaque de rivière 3-0 Binational.

57 ′ Éder Fernández égaye et marque presque le rabais pour Binational, qui joue loin derrière.

56 ′ Changement de Plaque de rivière: Jorge Carrascal par Nicolás de la Cruz. Deuxième du match, premier pour les ‘Millionnaires’.

55 ′ BUT DE Assiette Rive! Rafael Santos Borré marque le Plaque de rivière 2-0 Binational.

48 ′ Plaque de rivière continuer à attaquer tout en Binational vous attend sur votre terrain.

46 ′ La deuxième mi-temps commence. Plaque de rivière bat 1-0 Binational.

MT Changement de Binational: Andy Polar par Ángel Ojeda. Premier du jeu, premier pour le ‘Mighty’.

MT Fin du premier semestre: Plaque de rivière 1-0 Binational

45 ′ + 2 ′ Santos Borré manque le but. Raúl Fernández a fait la dernière tentative de Plaque de rivière la première fois.

43 ′ Première tentative de Binational dans le match. Tourné au-dessus de l’arc.

42 ′ Corner en faveur de Plaque de rivière. Ignacio Fernández l’exécute.

37 ′ BUT DE Assiette Rive! Milton Casco marque le Plaque de rivière 1-0 Binational.

33 ′ Sauvé par lui STICK! Ignacio Fernández a tiré au centre du ballon et a rebondi sur le poteau. Deuxième criminel gâché Plaque de rivière.

Pénalité de 32 ′! Matías Suárez a été victime d’une faute dans Deportivo Binacional.

31 ′ Carton jaune: Ángel Pérez (Binational). Deuxième du jeu, premier pour la visite.

28 ′ Paulo Díaz tir au but et le gardien binacional a rejeté le tir.

24 ′ Faute de Nicolás de la Cruz sur joueur de Sports binationaux.

22 ′ C’est parti! Matías Suárez tire de la tête mais va très loin vers la gauche. Plaque de rivière perdre une autre chance.

21 ′ Carton jaune: Enzo Pérez (Plaque de rivière). Premier du jeu, d’abord pour les locaux.

19 ′ Hors jeu Plaque de rivière. Matías Suárez a reçu une passe anticipée.

15 ′ C’était proche! Santos Borré tire au but mais est allé loin.

14 ′ Tapadón! Raúl Fernández a couvert le penalty pour Nicolás de la Cruz. Tentative à gauche qui recouvre le gardien de Binacional et la reprend par rebond. River Plate contre. Binational.

13 ′ Pénalité en faveur de River Plate stravailler Binational. Ignacio Fernández fait faute dans la surface.

11 ′ Manque d’Aldair Rodríguez au milieu du terrain dans le River Plate contre. Binational.

7 ′ Position avant du River Plate. Matías Suárez était hors jeu après une passe de Santos Borré.

4 ′ Gonzalo Montiel a été frappé par Nery Bareiro dans la Sports binationaux.

2 ′ Milton Casco a été frappé dans la surface. Première faute du match entre River Plate contre. Binational.

1 ′ Commencez le jeu! Commencez à faire tourner le ballon pour le match River Plate contre. Binational dans la Copa Libertadores.

– Les escouades de River Plate et Binational.

– Quelques minutes pour commencer la réunion River Plate contre. Binational l’eau a été retirée de l’herbe.

LE APERÇU DU MATCH.

Comment et où voir l’affrontement entre River et Deportivo Binacional?

L’émission sera diffusée par FOX Sports, mais vous pouvez également la regarder via l’application Movistar Play. N’oubliez pas que dans Depor.com Vous trouverez la minute par minute, les objectifs et tous les incidents afin de ne manquer aucun détail.

La confrontation entre River Plate et Deportivo Binacional il sera joué sans public en raison d’une sanction que le tribunal d’arbitrage sportif (TAS) a infligée au “ millionnaire ” pour les incidents précédents survenus lors de la finale de la Copa Libertadores 2018 contre Boca Juniors.

River Plate contre. Binational: le appelé «millionnaire» pour le parti

🔜 Mercredi de @Libertadores!

Ce sont ceux qui sont convoqués pour recevoir Binational 🇵🇪 # VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/at19fq3XBe

– River Plate (@RiverPlate) 9 mars 2020

River Plate contre. Binational: ceux appelés du «Sud puissant»

📋 Ils sont convoqués pour notre duel avant @RiverPlate, avant la date 2 des @ Libertadores. # DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/oR0iiBwIUO

– Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) 11 mars 2020

Le «Mighty South» est plus «puissant» que jamais depuis qu’il a réussi à s’imposer face à Sao Paulo jeudi dernier à ses débuts dans le tournoi international. L’équipe Puno a joué contre l’équipe brésilienne à la hauteur de Juliaca et a pu profiter de son domicile au stade Guillermo Briceño Rosamedina avec des buts d’Aldair Rodríguez (50 ′) et de Joahn Arango (77 ′).

River Plate, quant à lui, n’a pas commencé du bon pied avec sa participation aux Libertadores, puisqu’ils ont été battus contre LDU de Quito lors de la première date de la phase de groupes. Cependant, il convient de noter que le «Millionnaire» est venu à la confrontation avec une équipe de remplaçants, principalement, car quelques jours plus tard, la dernière date de la Super League argentine a joué.

River Plate contre. Deportivo Binacional: derniers matchs

16/02/20 Plaque de rivière 1-0 Banfield

23/02/20 Étudiants 0-2 Plaque de rivière

29/02/20 Plaque de rivière 1 – 1 Défense et justice

03/04/20 LDU Quito 3-0 Plaque de rivière

03/07/20 Atlético Tucumán 1 – 1 Plaque de rivière

14/02/20 César Vallejo 0-2 Sports binationaux

21/02/20 Sports Binational 1-0 UTC Cajamarca

01/03/20 Carlos Stein 1 – 1 Sports binationaux

03/05/20 Sports binationaux 2-1 São Paulo

03/08/20 Sports binationaux 3-1 Sport Boys

River Plate contre. Deportivo Binacional: horaire dans le monde

Pérou 17 h 00

Argentine 19 h 00

Mexique 16 h 00

Colombie 17 h 00

Équateur 17 h 00

Bolivie 18 h 00

Venezuela 18 h 00

Brésil 19 h 00

Chili 19 h 00

Paraguay 19 h 00

Uruguay 19 h 00

Espagne 23 h 00

River Plate contre. Deportivo Binacional: alignements possibles

River Plate: Armani; Martínez Quarta, Rojas, Pinola; Montiel, Pérez, Casco, Fernández, De la Cruz; Suárez et Santos Borré.

Binational: R. Fernández; Pérez, Fajardo, E. Fernández, Reyes; Manco, Leudo, Tello, Ojeda; Arango et Rodríguez.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Pablo Bengoechea a expliqué les raisons pour lesquelles il a démissionné d’Alianza Lima

Pablo Bengoechea a expliqué les raisons pour lesquelles il a démissionné d’Alianza Lima. (Vidéo: América TV)

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ