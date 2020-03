APUROGOL TENFIELD, Nacional vs Alianza Lima EN DIRECT AUJOURD’HUI à Matute avec Gonzalo Castro pour le Groupe F de la Copa Libertadores: transmission gratuite de chaînes sur Internet Copa Libertadores

Avec une mer de chemises bleues et blanches, National vs Alliance de Lima face (LIVE | LIVE | ONLINE) dans un match valable pour le groupe F de la Copa Libertadores. Pablo Bengoechea envoie toute la viande sur le gril dans un accident qui ne convient pas aux cardiaques dans l’intime «Caldera». Minute par minute, incidents et détails du jeu grâce au signal ESPN et ESPN Play. Minute par minute et tous les détails du match via notre fil de match.

Alianza Lima tente de couper une séquence de 17 matchs sans s’imposer dans le tournoi principal des clubs sud-américains (trois nuls et 14 défaites) lors du duel contre les Charrúas, au stade Alejandro Villanueva.

L’APERÇU DU PARTI.

Les autres membres du Groupe F, les Estudiantes vénézuéliennes de Mérida et Racing de Argentine, se retrouveront également jeudi, dans un groupe dans lequel ceux du Río de la Plata sont les favoris pour passer aux huitièmes.

En plus d’être local, Alliance de Lima Il est favorisé par le fait que son entraîneur, l’Uruguayen Pablo Bengoechea, connaît très bien «Tricolor» car il a joué 11 saisons avec son grand rival Peñarol. Contre le club péruvien est l’histoire, car National Il a remporté les Libertadores à trois reprises (1971, 1980 et 1988).

Alliance de Lima classé directement à la phase de groupes de la Copa Libertadores comme finaliste national 2019, mais il a eu une campagne irrégulière dans ce tournoi local. Dans le précédent Libertadores Alianza, il a terminé dernier de son groupe, également composé de l’Inter de Brasil, de l’Argentine River Plate et de la Palestine chilienne.

Nouvelles dans le précédent National vs. Alliance de Lima

Il représentant de Beto da Silva, José Hanaan, a publié un message pour le match de Alliance Lima vs. National pour la Copa Libertadores: “Allez mon Betoto.” Nous avons déjà des files d’attente pour le jeu de Alliance Lima vs. National. Beto da Silva et Adrián Balboa seraient les joueurs d’attaque de l’équipe intime. Un fan uruguayen, arrivé à l’aéroport Jorge Chavez, a indiqué que le charrúa box marquera le duel de la Copa Libertadores entre Alliance Lima vs. Uruguay National.

National vs Alianza Lima: les protagonistes parlent

“Nous voulons bien commencer la Coupe. Nous savons que ce ne sera pas facile. Nacional est une équipe de copero “, a déclaré à la presse Riando Cruzado, un pilote allié, qui a joué deux saisons au Nacional.” Nous avons décidé d’arrêter Bergessio pour récupérer complètement de sa cheville. Le voisin a de grandes possibilités. Nous n’allons pas aller au Pérou pour une promenade, nous serons des protagonistes et prendrons les trois points », a déclaré Munúa lors d’une conférence de presse.

National, un historique en détresse

National Le Libertadores n’a jamais disparu depuis 1997 et dans cette édition il étend son record de participations consécutives à 24. De plus, c’est le club avec le plus de matchs disputés dans l’histoire du tournoi (383).

Son entraîneur, Gustavo Munúa, a guidé le «Tricolor» jusqu’au quatrième en 2016, où il a été éliminé aux tirs au but par Boca Juniors dans «La Bombonera», dans sa meilleure performance des dix dernières années. Cependant, le deuxième cycle menant le tricolore a commencé en février avec des pierres d’achoppement dans la concurrence intérieure. Il est tombé contre Liverpool en finale de la Super Coupe (4-2); puis il a perdu contre Rentistas (2-0) et a égalé avec Cerro Largo (2-2) dans le tournoi Apertura.

National aura la perte du volant argentin Claudio Yacob, qui a subi une rupture fibrillaire à l’entraînement. Sa place serait prise par Gabriel Neves, convoqué après une blessure qui l’a marginalisé pendant près de trois mois. Le buteur argentin Gonzalo Bergessio non plus, pour une entorse à la cheville, et sa place dans l’attaque sera prise par Thiago Vecino.

(Avec des informations de l’.)

National vs Alianza Lima: horaires dans le monde

20h00 – Mexique

21h00 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

22 h 00 – Venezuela, Bolivie

23h00 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

02h00 (le lendemain) – Royaume-Uni

03h00 (le lendemain) – Espagne, Allemagne, Italie, France

National vs Alliance de Lima: derniers affrontements

27.03.12 National 1-0 Lima Alliance

13.03.12 National Lima 1-0 Alliance

22.10.02 National 3-1 Lima Alliance

01.10.02 National Lima 1-0 Alliance

National vs Alianza Lima: le match se jouera ici

National vs Alianza Lima: c’est ainsi que les bookmakers paient

Maison de paris

Alliance de Lima

Dessiner

National

Betsson

2,85

3.05

2,50

Bet365

3.10

2,90

2,55

Inkabet

2,90

3.10

2,63

Je te parie

2,75

2,90

2,50

Mise totale

2,87

3.12

2,56

National vs Alliance de Lima: alignements possibles

Alliance de Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Rubert Quijada, Alberto Rodríguez, Francisco Duclós; Carlos Ascues, Joazhinho Arroé, Josepmir Ballón, Alexi Gómez; Federico Rodríguez et Adrián Balboa.

DT: Pablo Bengoechea.

National: Luis Mejía; Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Brian Ocampo, Felipe Carballo, Gabriel Neves; Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro et Thiago Vecino.

DT: Gustavo Munúa.

