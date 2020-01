Arbeloa: “Zidane et l’équipe méritent le crédit après avoir remporté la Supercoupe sans Benzema, Hazard et Bale”

L’ancien joueur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, qui est maintenant ambassadeur du club, a parlé à OK Diario ce dimanche et a félicité Zinedine Zidane et toute l’équipe pour leurs récentes performances.

«Nous voyons une très bonne équipe du Real Madrid. Ils ont fait un très bon travail en Supercoupe et ont gardé leur bonne forme des derniers mois. L’équipe a conclu 2019 en jouant au football de qualité et nous avons gagné en Arabie saoudite sans Bale, Hazard et Bale. Zidane et l’équipe méritent ce crédit », a déclaré l’ancien défenseur.

Arbeloa a également été interrogé sur une carrière potentielle en tant qu’entraîneur dans le futur.

“En ce moment, je suis très satisfait de mon travail au Real Madrid, mais peut-être cette année, j’obtiendrai ma licence d’entraîneur. Peut-être que je le ferai, car vous ne savez jamais ce qui peut arriver à l’avenir et vous devez être prêt et préparé pour tout, mais en ce moment je suis heureux et je me sens satisfait de mon travail actuel », a-t-il expliqué.

La base de fans du Real Madrid continue de croître et Arbeloa l’a ressenti lors de son récent voyage en Arabie Saoudite pour la Supercoupe.

«Vous ressentez et percevez l’amour et le soutien que le Real Madrid reçoit de ses fans. Nous sommes si forts dans d’autres pays et je ne m’habitue jamais à la grandeur du Real. Maintenant que je le vois de l’autre côté, je peux voir de quoi ce club est capable. Ils vous connaissent tous et vous accueillent avec le sourire. On ne s’y habitue jamais », a expliqué Arbeloa, qui a également expliqué le prochain Corazon Classic Match contre le Porto FC.

«Nous sommes tous si fiers du travail de la Fondation du Real Madrid en Espagne mais aussi dans le monde entier, dans plus de 80 pays et aidant plus de 100 000 personnes. Les fans apprécieront un grand jeu avec des légendes comme Kaka, Roberto Carlos, Morientes ou Deco jouant », a conclu Arbeloa.