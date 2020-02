“Arbitre dans un état confus, sur l’erreur technique …”

AVERSA (CE). la Real Agro Aversa conquis une victoire importante dans le titre d’optique contre le Madrigal Casalnuovo, cependant, pour garder le travail du directeur de course, qui est apparu en difficulté évidente comme souligné par le technicien de la Casalnuovesi Sena.

LA PRÉCISATION DES CASERTANI

Voici la réponse de la Caserte, qui analyse les épisodes et les actions de l’arbitre: “Expulsion oui, expulsion non. Erreur technique oui, erreur technique non. Après le défi avec Madrigal Casalnuovo une polémique a surgi habilement exploitée par un footballeur de l’équipe napolitaine (et non par le club, il est juste de le clarifier). Ce que nous attachons (dans le premier commentaire) est le rapport de match de l’arbitre, signé par les deux clubs. Ce qui était évident pour tout le monde, c’est que l’arbitre est entré dans la confusion, il est inutile de le nier. Mais déjà dès la première mi-temps, avec un but annulé chez Infimo sans raison (ici la vidéo). Et comme à l’occasion du but de Madrigal Casalnuovo qui commence par l’arbitre qui touche le ballon et au lieu d’arrêter le jeu, comme l’exige le règlement, il continue l’action jusqu’au but de l’équipe visiteuse. Du rapport, il ressort alors que le numéro 20 Mignogna a été simplement réprimandé, et non envoyé comme le joueur Madrigal veut le croire. Red a été salué au numéro douze (Carlo Marino) du Real Agro Aversa. Si toutefois il y avait eu une erreur technique, l’équipe pénalisée, donc celle de Real Agro Aversa, aurait dû faire appel. Cette réponse est simplement de désactiver toute forme d’exploitation envers notre société, toujours disponible avec toutes les réalités opposées hébergées à la “Comunale” de Lusciano “.