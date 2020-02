Arbitre nommé pour El Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone

La Fédération espagnole de football a désigné Mateu Lahoz comme arbitre de l’El Clasico dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga. Lahoz a été en charge de quatre rencontres différentes entre Madrid et le Barça et les deux équipes ont chacune deux victoires avec lui comme arbitre.

Lahoz a toujours été un arbitre controversé car il a tendance à autoriser un jeu plus rude que certains de ses homologues de la Liga. Sachant à quel point cet El Clasico sera crucial pour les deux équipes – la Barça augmenterait son avance à cinq points avec une victoire au Bernabeu -, Lahoz jouera un rôle crucial dans ce match.

L’El Clasico de dimanche sera probablement la dernière rencontre de la saison entre Barcelone et Madrid, étant donné que les deux équipes sont hors de la Copa del Rey et que les chances de Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont minces après la défaite 1-2 contre Manchester. Ville hier soir.