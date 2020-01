Arbitre nommé pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et Valence

La Fédération espagnole de football a annoncé que l’arbitre Jesus Gil Manzano sera en charge de la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne mercredi entre le Real Madrid et Valence, qui débutera à 20h00 CEST en Arabie saoudite. Pablo Gonzalez Fuertes s’occupera du VAR dans ce match.

Gil Manzano est l’un des meilleurs arbitres espagnols. Il a supervisé deux matchs pour le Real Madrid cette saison, une victoire contre la Real Sociedad et le match nul à l’extérieur à Villarreal. Il était également en charge du match nul de Valence contre la Real Sociedad.

Le Real Madrid sera privé de Karim Benzema et Gareth Bale dans ce match et d’autres joueurs comme Rodrygo, Vinicius ou Luka Jovic devront intensifier leur jeu si Los Blancos veulent atteindre la finale de dimanche. C’est une très belle chance pour Luka Jovic d’avoir un impact et de prouver qu’il mérite d’obtenir plus de minutes, ce qui aiderait finalement Benzema à se mettre en forme également.