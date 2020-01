Arbitre nommé pour le Derby de Madrid entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid

La Fédération espagnole de football a nommé l’arbitre Xavier Estrada Fernandez responsable du Derby de Madrid samedi entre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid, qui se jouera au Santiago Bernabeu.

Estrada Fernandez est un arbitre expérimenté qui supervise des matchs de Primera Division depuis 11 ans. Cette saison, il était en charge du match d’ouverture du Real Madrid de la saison de Liga 2019-2020. Los Blancos a gagné 1-3 à Balaidos et Luka Modric a été expulsé.

Il a également appelé le match nul de l’Atletico contre Alaves et leur victoire à l’extérieur contre le Betis cette saison.

Estrada Fernandez aura les mains pleines samedi. Les Derbies de Madrid sont toujours extrêmement intenses et les arbitres sont cruciaux car ils donnent le ton de la résistance des joueurs.

Le Real Madrid et l’Atletico de Madrid se sont rencontrés pour la dernière fois en finale de la Supercoupe d’Espagne, où les hommes de Zidane ont remporté le titre lors des tirs au but. Ils ont également dessiné lorsque Madrid a visité le Wanda Metropolitano plus tôt cette saison.