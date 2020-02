“Arbitres en danger, situation inacceptable. Je vais vous expliquer les faits”

ACERRA (NA). Déception et colère dans la grenade, après le résultat de la première étape de la Coupe de promotion de la Campanie. En fait, à l’usine de Casalnuovo, le Polisportiva Acerrana a été battu avec une passe de 0-1 aux mains de laHerculanum 1924, dans un match en milieu de semaine enveloppé de controverse sur les décisions arbitrales contestées.

HARD SLEEP BULL

“Désormais, l’ensemble du championnat a été caractérisé par l’incompétence des arbitres, incapables, jeunes, jetés hors de contrôle, sans formation adéquate et sans le caractère pour être en mesure de mieux gérer les matchs importants. “les mots d’un extrêmement irrité” Antonio Laudando, président du partenariat grenade – L’entreprise a réalisé d’importants investissements pour un championnat de haut niveau, il est inacceptable qu’elle doive disparaître entièrement à cause des directeurs de course. Contre Maddalonese, nous avons marqué des buts malgré un hors-jeu de six mètres au-delà d’une gestion très rude du match. Hier, à l’occasion du match de la Campania Promotion Cup, c’était le troisième match consécutif que nous étions pénalisés; le but des invités est venu d’un coup franc accordé pour une faute inexistante; nous avons ensuite été contraints de jouer à dix pour une expulsion pour protestation, après que notre joueur eut subi une gifle, visible dès le tournage du match, l’adversaire ne l’ayant même pas réprimandé.

ÉPISODES GRAVES

Nous avons également subi l’expulsion de monsieur Di Buono, coupable d’avoir récupéré un ballon arrivé de ses parties afin d’accélérer les temps de frappe de la faute latérale, une dynamique très courante très fréquente également en Serie A et le deuxième carton jaune de l’entraîneur Buonincontro a dominé cinq autres joueurs de Granata sur le terrain, tandis que l’entraîneur hôte, à une autre occasion, avait quitté la zone technique en allant au centre du rectangle de jeu sans même se faire reprocher. Les clubs doivent être protégés et mis dans les conditions pour pouvoir jouer au mieux le championnat, dans un sport où la plus haute autorité doit être le terrain par le fair-play et non un directeur de course qui, à son gré, influence le sort de un match qui rend nerveux ceux qui jouent et ceux qui se trouvent dans les tribunes; en parlant de cela, pour les nombreux fans dans les tribunes, hier c’était vraiment difficile de garder son calme, nous avons travaillé dur pour que le service des commandes reste efficace et que rien ne se passe compte tenu des âmes très échauffées. Je remercie les fans qui, malgré tout, ont respecté l’entreprise et les investissements réalisés, conscients des sacrifices que nous avons soutenus jusqu’à présent. J’espère que notre plainte parviendra à ceux qui sont en fonction, afin d’assurer le bon déroulement de cette finale de la saison. Nous serons là et nous n’abandonnerons pas! “