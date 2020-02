“Arbitres? Nous demanderons des explications, trop d’erreurs et d’arrogance”

PALMA CAMPANIE (NA). Après le match nul deux à deux contre le Sant’Agnello, avec au moins deux épisodes jugés sensationnels par le Palmese, la clarification du club de l’AC Milan arrive sur ses canaux officiels.

EXPLICATIONS NÉCESSAIRES, MAIS CHEZ LE CHIOT

“La direction de la course plus que discutable, absolument pas à la hauteur, nous a sérieusement pénalisés et le fait qu’elle ait enlevé certains points ne nous réjouit pas du tout. Dans les prochains jours, nous essaierons de clarifier et de demander des explications aux responsables, maintenant les erreurs d’arbitrage sont devenues trop nombreuses, et ce n’est que grâce à la super performance des garçons si les conséquences n’ont pas été désastreuses jusqu’à présent. Franchement, il n’y a jamais eu autant d’arrogance de la part des arbitres sur le terrain d’un leader de ligue, heureusement le calendrier nous permet de transformer immédiatement l’amertume en une position compétitive, en fait nous irons à Buccino pour gagner “.