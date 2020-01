“Arbitres? Tout sera compensé, il faut être plus fort …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Demain après-midi, Savoy tentera de repousser les derniers matchs nuls en défiant le Marsala. Les Siciliens des dernières courses, malgré des résultats insatisfaisants, ont lancé quelques signes d’éveil et il y a donc fort à parier qu’ils se vendront chèrement au “N.” Lombardo Angotta “.

INFO BILLET

Pour les fans qui souhaitent participer au défi, il sera possible d’acheter des billets d’entrée sur PostoRiservato.it ou dans les points de vente autorisés. Voici les prix et les points de vente pour les clients:

Tribune centrale 15 euros Tribune latérale 10 euros Gradué 5 euros Courbe 3 euros Secteur invité 12 euros

Prévente des fans à domicile: Anastasi Tobacconist; Fans de Parisi Tobacconist / Prévente: TKT Point, Corso Vittorio Emanuele, 55, 80047, S. Giuseppe Vesuviano (NA)

MOT AU TECHNICIEN BLANC

À domicile, comme d’habitude, l’entraîneur Carmine Parlato a analysé le moment de l’équipe et les prochains adversaires: “Match comme les autres, nous devons apprendre de nos erreurs et les corriger, nous devons penser seulement à nous aussi car Marsala prendra le terrain pour les trois points. – précise l’entraîneur blanc – Polémique d’arbitrage? Je ne veux pas entrer dans cette discussion, les arbitres ont aussi tort et je crois qu’au final tout va compenser. La Savoie doit apprendre à être plus fort que les erreurs, d’abord mentalement puis dans les jambes “.

RESPECTER ET SOUHAITER GAGNER

Marsala à ne pas sous-estimer: «Voyage insidieux, nous devons respecter nos adversaires et éviter de répéter les erreurs commises récemment, nous devons être proactifs et cyniques. Nos attaquants ont travaillé dur pendant la semaine, nous nous assurerons de satisfaire ceux qui disent que nous avons tellement tort devant le but. Les choses ne viennent que si nous allons les chercher. “