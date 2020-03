Arezzo, La Cava: “Après l’urgence du Coronavirus, l’Etat devra aider la Serie C”

Giorgio La Cava, président d’Arezzo, a parlé à Arezzo TV de la situation de l’entreprise dans un moment complexe comme celui que l’Italie vit en raison de l’urgence du coronavirus: “Vivez cette expérience près des fans, de la ville et des joueurs et souvenez-vous comme le président d’Arezzo à l’époque du Coronavirus sera sympa malgré la gravité de la situation, les controverses jouent désormais un rôle secondaire. J’espère que nous pourrons tous revenir au stade pour applaudir comme il y a quelques semaines, et je suis sûr que nous recommencerons avec force et avec de grandes ambitions. – continue La Cava en demandant l’aide de l’Etat – C’est un tsunami du Coronavirus, après l’urgence j’espère que l’Etat va aider la Serie C, qui n’a pas les bénéfices des ligues supérieures. Sans aide, je crois que pour beaucoup d’entreprises il sera difficile de recommencer. Nous espérons rouvrir l’hôtel de ville prochainement, même si je pense qu’il sera difficile pour les garçons de reprendre l’entraînement après une période d’entraînement individuel effectué à la maison. L’important, cependant, est de résoudre cette situation, alors nous penserons au reste. “