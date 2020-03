Alberto Fernández, président de la République argentine, a confirmé que les championnats ne sont pas suspendus: “Si le football se joue à huis clos, je ne vois aucun problème. J’aimerais que l’Argentine ait la possibilité de regarder des matchs à la télévision pendant cette période ouvert et non codé. Nous devons rester à la maison et ce sport est très amusant. “